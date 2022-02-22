Песни The Bee Gees, АВВА, The Rolling Stones помогут спасти жизнь. Американская кардиологическая ассоциация даже рекомендует напевать мелодии их песен, если вам вдруг придется выполнять сердечно-легочную реанимацию. После того, конечно, как вы или кто-нибудь из присутствующих рядом позвонит в скорую.

Непрямой массаж сердца –очень тяжелая физическая работа. И именно ритмичная мелодия даст шанс с ней справиться. Чтобы запустить остановившееся сердце, очень важно не сбиться с ритма, нажимая на грудь.

При непрямом массаже сердца важно удержать нужный ритм – от 100 до 120 ударов в минуту. В 2008 году кардиологи подсказали, что от Bee Gees Stayin Alive подходит для этой цели, поскольку настраивает слушателя на 103 надавливания и легко запоминается.

Испанские ученые провели исследование по эффективности этого метода реанимации. К участию пригласили более 160 студентов-медиков из Барселонского университета. Их разделили на три группы. Первая группа реанимировала манекен, считая самостоятельно, вторая работала под звук метронома, а третья делала непрямой массаж сердца, напевая мелодию Макарены.

91% тех, кто слушал метроном, придерживались ритма, 74% студентов, напевающих Макарену, тоже справились с заданием отлично. А среди тех, кто считал самостоятельно, лишь 24% не сбились с ритма.

Ученые даже составили плей-лист, в котором собраны самые знаменитые и подходящие по ритму песни. Их рекомендуют слушать тем, кто связан с оказанием первой медицинской помощи, а также студентам-медикам и всем желающим уметь правильно делать массаж сердца.

Вот список песен, которые необходимо напевать при выполнении реанимационных действий:

Наши песни тоже можно использовать при выполнении непрямого массажа сердца. Певица Татьяна Даньшина подсказала, какие песни написаны в подходящем ритме. Это:

Мы поинтересовались, применяют ли этот метод у нас, когда обучают реанимационным мероприятиям на курсах первой домедицинской помощи.

— Это интересная и эффективная практика, и она применяется на курсах первой домедицинской помощи, потому что музыка задает необходимый ритм и позволяет придерживаться его, — сказал инструктор и директор курсов первой домедицинской помощи САВ во Львове Василий Кашуба. — Но мы уже редко пользуемся им, потому что у нас есть устройство — автоматический внешний дефибриллятор, который, благодаря звуковым и визуальным командам, позволяет работать с ним неспециалистам, а также во время обучения на курсах.

Для того чтобы реанимировать человека, важен не только ритм, но и сила, и глубина нажатий. А чтобы научиться правильно проводить реанимационные мероприятия, запишитесь на курсы оказания первой домедицинской помощи.