Пісні The Bee Gees, АВВА, The Rolling Stones допоможуть урятувати життя. Американська кардіологічна асоціація навіть рекомендує співати мелодію їхніх пісень, якщо вам раптом доведеться виконувати серцево-легеневу реанімацію. Після того, звичайно, як ви або хтось із присутніх поряд зателефонує у швидку.

Непрямий масаж серця – дуже важка фізична робота. І саме ритмічна мелодія дасть шанс із нею впоратися. Щоб запустити серце, що зупинилося, дуже важливо не збитися з ритму, натискаючи на груди.

При непрямому масажі серця важливо утримати потрібний ритм – від 100 до 120 ударів за хвилину. У 2008 році кардіологи підказали, що Stayin Alive від Bee Gees підходить для цієї мети, оскільки налаштовує слухача на 103 натискання і легко запам’ятовується.

Іспанські вчені провели дослідження щодо ефективності цього методу реанімації. До участі запросили понад 160 студентів-медиків із Університету Барселони. Їх поділили на три групи. Перша група реанімувала манекен, рахуючи самостійно, друга працювала під звук метронома, а третя робила непрямий масаж серця, співаючи мелодію Макарени.

91% тих, хто слухав метроном, дотримувалися ритму, 74% студентів, які співали Макарену, теж упоралися із завданням відмінно. А з тих, хто рахував самостійно, лише 24% не збилися з ритму.

Вчені навіть склали плей-лист, у якому зібрані найзнаменитіші пісні, що підходять за ритмом. Їх рекомендують слухати тим, хто пов’язаний із наданням першої медичної допомоги, а також студентам-медикам і всім охочим уміти правильно робити непрямий масаж серця.

Ось список пісень, які необхідно згадати при виконанні реанімаційних дій:

Наші пісні теж можна використовувати під час непрямого масажу серця. Співачка Тетяна Даньшина підказала, які з них написані у відповідному ритмі. Це:

Ми поцікавилися, чи застосовують цей метод у нас, коли навчають реанімаційним заходам на курсах першої домедичної допомоги.

– Це цікава та ефективна практика, і вона застосовується на курсах першої домедичної допомоги, бо музика задає необхідний ритм і дає змогу його дотримуватися, – сказав інструктор та директор курсів першої домедичної допомоги САВ у Львові Василь Кашуба. – Але ми вже рідко користуємось ним, тому що у нас є пристрій – автоматичний зовнішній дефібрилятор, який завдяки звуковим та візуальним командам дозволяє користуватися ним неспеціалістам, а також під час навчання на курсах.

Для того, щоб реанімувати людину, важливий не лише ритм, а й сила та глибина натискань. А щоб навчитися правильно проводити реанімаційні заходи, запишіться на курси першої домедичної допомоги.