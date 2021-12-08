Самой страшной эпидемией является не коронавирус или вирус иммунодефицита человека, а то, что люди, имея все инструменты защиты, не пользуются ими.

Об этом заявила директор фонда Елены Пинчук АнтиСПИД Ольга Руднева.

– Самая страшная эпидемия — непонимание того, как ты можешь себя защитить. Носить маски, надевать презервативы. Защита есть, но люди ее не используют, — отметила Ольга Руднева.

В то же время, она назвала главные правила, которые помогут каждому защититься от вируса иммунодефицита человека.

Рекомендации:

постоянное использование презерватива во время секса;

проверка в салонах одноразовых инструментов;

полный отказ от использования инъекционных наркотиков.

Сейчас в Украине фиксируется улучшение ситуации с ВИЧ. В стране наблюдается уменьшение количества новых случаев. Кроме того, среди детей их число минимальное.

Граждане могут получать бесплатное лечение, что положительно отразилось на статистике смертности от заболевания. Украинцев призывают тестироваться на ВИЧ, чтобы вовремя выявить заболевание и начать лечение.