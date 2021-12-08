Найстрашнішою епідемією є не коронавірус чи вірус імунодефіциту людини, а те, що люди, маючи всі інструменти захисту, не користуються ними.

Про це заявила директорка фонду Олени Пінчук АнтиСНІД Ольга Руднєва.

– Найстрашніша епідемія – нерозуміння того, як ти можеш захиститися. Носити маски, вдягати презервативи. Захист є, але люди ним не користуються, – зазначила Ольга Руднєва.

Водночас вона назвала головні правила, які допоможуть кожному захиститися від вірусу імунодефіциту людини.

Рекомендації:

постійне використання презервативу під час сексу;

перевірка у салонах одноразових інструментів;

повна відмова від використання ін’єкційних наркотиків.

Нині в Україні фіксується поліпшення ситуації з ВІЛ. У країні спостерігається зменшення кількості нових випадків. Крім того, серед дітей їхнє число мінімальне.

Громадяни мають змогу отримувати безкоштовне лікування, що позитивно вплинуло на статистику смертності від захворювання. Українців закликають тестуватися на ВІЛ, щоб мати змогу вчасно виявити захворювання та розпочати лікування.