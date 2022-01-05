Похмелье – неприятное последствие употребления большого количества алкоголя. Часто люди страдают от него после праздников.

В Центре общественного здоровья рассказали, что нельзя делать в случае похмелья:

похмеляться — употребление алкоголя с утра может наоборот отсрочить похмелье и не дать возможности организму восстанавливаться;

пить кофе – кофеин имеет мочегонный эффект, он может привести к еще большему обезвоживанию организма;

пропускать приемы пищи – это может привести к снижению уровня сахара в крови и еще больше ухудшить самочувствие;

отсыпаться и отлеживаться — спиртное выводится из организма с мочой и дыханием, поэтому лучше двигаться;

пить обезболивающее, особенно ибупрофен или парацетамол — их сочетание с остатками алкоголя будет токсично для печени.

В то же время важно пить много жидкости, гулять, оставаться активным, регулярно есть.

Но помочь с похмельем может только время – нужно подождать, пока организм выведет токсичные продукты метаболизма алкоголя.

Источник: Центр общественного здоровья Украины