Похмелье – неприятное последствие употребления большого количества алкоголя. Часто люди страдают от него после праздников.
В Центре общественного здоровья рассказали, что нельзя делать в случае похмелья:
- похмеляться — употребление алкоголя с утра может наоборот отсрочить похмелье и не дать возможности организму восстанавливаться;
- пить кофе – кофеин имеет мочегонный эффект, он может привести к еще большему обезвоживанию организма;
- пропускать приемы пищи – это может привести к снижению уровня сахара в крови и еще больше ухудшить самочувствие;
- отсыпаться и отлеживаться — спиртное выводится из организма с мочой и дыханием, поэтому лучше двигаться;
- пить обезболивающее, особенно ибупрофен или парацетамол — их сочетание с остатками алкоголя будет токсично для печени.
В то же время важно пить много жидкости, гулять, оставаться активным, регулярно есть.
Но помочь с похмельем может только время – нужно подождать, пока организм выведет токсичные продукты метаболизма алкоголя.
Источник: Центр общественного здоровья Украины