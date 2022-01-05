Похмілля – неприємний наслідок вживання великої кількості алкоголю. Часто люди потерпають від нього після свят.
У Центрі громадського здоров’я розповіли, що не можна робити у разі похмілля:
- похмелятися – вживання алкоголю зранку може навпаки відтермінувати похмілля й не дати можливості організму відновлюватися;
- пити каву – кофеїн має сечогінний ефект, він може призвести до ще більшого зневоднення організму;
- пропускати прийоми їжі – це може призвести до зниження рівня цукру в крові та ще більше погіршити самопочуття;
- відсипатися та відлежуватися – спиртне виводиться з організму із сечею та диханням, тому краще більше рухатися;
- пити знеболювальне, особливо ібупрофен чи парацетамол – їхнє поєднання із залишками алкоголю буде токсичним для печінки.
Водночас важливо пити багато рідини, гуляти, залишатися активним, регулярно їсти.
Але допомогти з похміллям може лише час – треба почекати, доки організм виведе токсичні продукти метаболізму алкоголю.
Джерело: Центр громадського здоров’я України