Похмілля – неприємний наслідок вживання великої кількості алкоголю. Часто люди потерпають від нього після свят.

У Центрі громадського здоров’я розповіли, що не можна робити у разі похмілля:

похмелятися – вживання алкоголю зранку може навпаки відтермінувати похмілля й не дати можливості організму відновлюватися;

пити каву – кофеїн має сечогінний ефект, він може призвести до ще більшого зневоднення організму;

пропускати прийоми їжі – це може призвести до зниження рівня цукру в крові та ще більше погіршити самопочуття;

відсипатися та відлежуватися – спиртне виводиться з організму із сечею та диханням, тому краще більше рухатися;

пити знеболювальне, особливо ібупрофен чи парацетамол – їхнє поєднання із залишками алкоголю буде токсичним для печінки.

Водночас важливо пити багато рідини, гуляти, залишатися активним, регулярно їсти.

Але допомогти з похміллям може лише час – треба почекати, доки організм виведе токсичні продукти метаболізму алкоголю.

Джерело: Центр громадського здоров’я України