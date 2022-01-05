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Поради

Похмілля після свят. Що не можна робити

5 Січня 2022, 12:28
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
алкоголь
Джерело: Pixabay

Похмілля – неприємний наслідок вживання великої кількості алкоголю. Часто люди потерпають від нього після свят.

У Центрі громадського здоров’я розповіли, що не можна робити у разі похмілля:

  • похмелятися – вживання алкоголю зранку може навпаки відтермінувати похмілля й не дати можливості організму відновлюватися;
  • пити каву – кофеїн має сечогінний ефект, він може призвести до ще більшого зневоднення організму;
  • пропускати прийоми їжі – це може призвести до зниження рівня цукру в крові та ще більше погіршити самопочуття;
  • відсипатися та відлежуватися – спиртне виводиться з організму із сечею та диханням, тому краще більше рухатися;
  • пити знеболювальне, особливо ібупрофен чи парацетамол – їхнє поєднання із залишками алкоголю буде токсичним для печінки.
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Водночас важливо пити багато рідини, гуляти, залишатися активним, регулярно їсти.

Але допомогти з похміллям може лише час – треба почекати, доки організм виведе токсичні продукти метаболізму алкоголю.

Джерело: Центр громадського здоров’я України

Теги
Алкоголь , Поради , Похмілля
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