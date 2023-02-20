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Предупредить отравление угарным газом: в ГСЧС рассказали, как пользоваться газовыми приборами

20 февраля 2023, 13:37
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
газ
Источник: Pixabay

Эксперты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) рассказали, как правильно пользоваться газовыми приборами, чтобы не стать жертвой отравления угарным газом.

– Чуть ли не ежедневно фиксируются новые случаи отравления угарным газом. Чаще всего это случается из-за неправильного пользования газовыми приборами. Однако опасность представляют не только они! – объясняют спасатели.

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Правила пользования газовыми приборами:

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  • не используйте газовые приборы для обогрева комнат и не оставляйте их без присмотра;
  • регулярно проверяйте исправность газовых приборов и вентиляционных каналов;
  • если у вас печное отопление, регулярно прочищайте дымоход и следите, чтобы не было трещин;
  • для газовой колонки или котла должен быть предусмотрен отдельный дымоход, чтобы отводить продукты сгорания;
  • устанавливайте генераторы на расстоянии не менее 6 м от окон и дверей. В помещениях размещать их нельзя;
  • используйте туристическую горелку только в проветриваемых помещениях. Регулярно проверяйте, не пропускает баллон газ. Сделать это можно с помощью мыльного раствора;
  • установите в помещении детектор угарного газа.

А эксперты популярного медицинского онлайн-ресурса Береги себя рассказали о симптомах отравления угарным газом и правилах оказания доврачебной помощи.

Источник
ГСЧС
Теги
Газ Отравление Советы
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