Експерти Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) розповіли, як правильно користуватися газовими приладами, щоб не стати жертвою отруєння чадним газом.

– Мало не щодня фіксуються нові випадки отруєння чадним газом. Найчастіше це трапляється через неправильне користування газовими приладами. Однак небезпеку становлять не тільки вони! – пояснюють рятувальники.

Отруєння чадним газом: на Рівненщині дівчинка розбудила батьків, але сама загинула

Правила користування газовими приладами:

не використовуйте газові прилади для обігріву кімнат і не залишайте їх без нагляду;

регулярно перевіряйте справність газових приладів і вентиляційних каналів;

якщо у вас пічне опалення, регулярно прочищайте димар і стежте, щоб не було тріщин;

для газової колонки або котла повинен бути передбачений окремий димар, щоб відводити продукти згоряння;

встановлюйте генератори на відстані не менш ніж 6 м від вікон і дверей. У приміщеннях розташовувати їх не можна;

використовуйте туристичн ий пальник тільки у провітрюваних приміщеннях. Регулярно перевіряйте, чи не пропускає балон газ. Зробити це можна за допомогою мильного розчину;