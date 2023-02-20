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Попередити отруєння чадним газом: у ДСНС розповіли, як користуватися газовими приладами

20 Лютого 2023, 13:37
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
газ
Джерело: Pixabay

Експерти Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) розповіли, як правильно користуватися газовими приладами, щоб не стати жертвою отруєння чадним газом.

– Мало не щодня фіксуються нові випадки отруєння чадним газом. Найчастіше це трапляється через неправильне користування газовими приладами. Однак небезпеку становлять не тільки вони! – пояснюють рятувальники.

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Правила користування газовими приладами:

  • не використовуйте газові прилади для обігріву кімнат і не залишайте їх без нагляду;
  • регулярно перевіряйте справність газових приладів і вентиляційних каналів;
  • якщо у вас пічне опалення, регулярно прочищайте димар і стежте, щоб не було тріщин;
  • для газової колонки або котла повинен бути передбачений окремий димар, щоб відводити продукти згоряння;
  • встановлюйте генератори на відстані не менш ніж 6 м від вікон і дверей. У приміщеннях розташовувати їх не можна;
  • використовуйте туристичний пальник тільки у провітрюваних приміщеннях. Регулярно перевіряйте, чи не пропускає балон газ. Зробити це можна за допомогою мильного розчину;
  • встановіть у приміщенні детектор чадного газу.

А експерти популярного медичного онлайн-ресурсу Бережи себе розповіли про симптоми отруєння чадним газом і правила надання долікарської допомоги.

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Джерело
ДСНС
Теги
Газ Отруєння Поради
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