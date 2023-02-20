Експерти Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) розповіли, як правильно користуватися газовими приладами, щоб не стати жертвою отруєння чадним газом.
– Мало не щодня фіксуються нові випадки отруєння чадним газом. Найчастіше це трапляється через неправильне користування газовими приладами. Однак небезпеку становлять не тільки вони! – пояснюють рятувальники.
Правила користування газовими приладами:
- не використовуйте газові прилади для обігріву кімнат і не залишайте їх без нагляду;
- регулярно перевіряйте справність газових приладів і вентиляційних каналів;
- якщо у вас пічне опалення, регулярно прочищайте димар і стежте, щоб не було тріщин;
- для газової колонки або котла повинен бути передбачений окремий димар, щоб відводити продукти згоряння;
- встановлюйте генератори на відстані не менш ніж 6 м від вікон і дверей. У приміщеннях розташовувати їх не можна;
- використовуйте туристичний пальник тільки у провітрюваних приміщеннях. Регулярно перевіряйте, чи не пропускає балон газ. Зробити це можна за допомогою мильного розчину;
- встановіть у приміщенні детектор чадного газу.
А експерти популярного медичного онлайн-ресурсу Бережи себе розповіли про симптоми отруєння чадним газом і правила надання долікарської допомоги.
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