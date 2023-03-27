Овсянка – довольно популярный завтрак. Ее выбирают за приятный вкус и быстроту приготовления. Кроме того, это очень полезный и питательный продукт, который может дать заряд бодрости до обеда.
Что будет, если есть овсянку – читайте в материале.
Что будет, если есть овсянку каждый день
По словам семейного врача Виталия Вавшко, если каждый день есть овсянку, то с вашим организмом произойдут следующие изменения:
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- Укрепится иммунитет. Клетчатка борется с опасными вирусами и инфекциями.
- Снижается риск возникновения рака. Овсянка в несколько раз снижает риск развития рака молочной железы и толстой кишки.
- Укрепляются сосуды. Волокна овсянки удаляют отложение жира из стен артерий. Омега-3 снижает риск развития проблем с сердцем и сосудами и помогает контролировать уровень холестерина.
- Укрепляют нервы. Витамины группы B в овсянке оказывают положительное влияние на нервную систему и работу мозга.
- Поможет при диабете. Овсянка стабилизирует уровень сахара в крови.
- Улучшится работа ЖКТ. Каша восстанавливает микрофлору кишечника. Вы забудете о запорах и вздутиях.
- Укрепляются кости. Кальций в овсянке помогает поддерживать здоровье костей.
Потребление овсянки снизит уровень холестерина
По словам эксперта, благодаря содержанию в овсяных хлопьях бета-глюкана – разновидности растворимой клетчатки в организме происходят следующие изменения:
- снижается уровень липопротеинов низкой плотности и общего холестерина;
- снижается уровень сахара в крови;
- увеличивается количество полезных бактерий в пищеварительном тракте.
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