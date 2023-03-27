Вівсянка – досить популярний сніданок. Її обирають за приємний смак і швидкість приготування. Крім того, це дуже корисний і поживний продукт, який може дати заряд бадьорості до обіду.

Що буде, якщо їсти вівсянку кожен день – читайте в матеріалі.

Що буде, якщо їсти вівсянку кожен день

За словами сімейного лікаря Віталія Вавшка, якщо щодня їсти вівсянку, то з вашим організмом відбудуться такі зміни:

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Зміцниться імунітет. Клітковина бореться з небезпечними інфекціями та вірусами. Знижується ризик виникнення раку. Вівсянка в декілька разів знижує ризик розвитку раку молочної залози та товстої кишки. Зміцнюються судини. Волокна вівсянки видаляють відкладення жиру зі стінок артерій. Омега-3 знижують ризик розвитку проблем із серцем та судинами та допомагають контролювати рівень холестерину. Зміцнюють нерви. Вітаміни групи B у вівсянці позитивно впливають на нервову систему та роботу мозку. Допоможе при діабеті. Вівсянка стабілізує рівень цукру в крові. Покращиться робота ШКТ. Каша відновлює мікрофлору кишківника. Ви забудете про запори та здуття. Зміцнюються кістки. Кальцій у вівсянці допомагає підтримувати здоров‘я кісток.

Споживання вівсянки знизить рівень холестерину

За словами експерта, завдяки вмісту в вівсяних пластівцях бета-глюкану – різновиду розчинної клітковини в організмі відбуваються такі зміни: