Пандемия коронавируса негативно влияет на людей, страдающих хронической депрессией.

Ученые опросили 4,6 тыс. пациентов, у которых до начала распространения вируса диагностировали симптомы этого заболевания.

40% респондентов заявили, что в течение первого года пандемии их состояние либо не улучшилось, либо стало хуже.

У некоторых из них усилились признаки тревожности. Они гораздо чаще стали обращаться к специалистам. Кроме приступов тревожности, их беспокоили также значительные боли в груди.

Такое состояние опасно. Депрессия и тревожность не только влияют на качество жизни, но могут спровоцировать проблемы с сердечно-сосудистой системой.

В то же время все больше людей в мире страдают от них. Людям, которые фиксируют у себя апатию, постоянное плохое настроение, слабость, утомляемость, головные боли, советуют обращаться к специалисту. При своевременном диагностировании с депрессией можно бороться. В то же время игнорирование признаков болезни чревато ухудшением состояния.

Источник: Intermountain Healthcare