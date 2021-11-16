Пандемія коронавірусу негативно впливає на людей, які потерпають від хронічної депресії.

Науковці опитали 4,6 тис. пацієнтів, у яких до початку поширення вірусу, діагносували симптоми цього захворювання.

40% респондентів заявили, что протягом першого року пандемії їхній стан або не покращився, або став гіршим.

У деяких з них посилилися ознаки тривожності. Вони значно частіше почали звертатися до фахівців. Крім нападів тривожності, їх турбували також значні болі у грудях.

Такий стан небезпечний. Депресія та тривожність не лише впливають на якість життя, а й можуть спровокувати проблеми з серцево-судинною системою.

Водночас дедалі більше людей у світі потерпає від них. Людям, які фіксують у себе апатію, постійний поганий настрій, слабкість, втомлюваність, головні болі, радять звертатися до спеціаліста. За умови вчасного діагностування з депресією можна боротися. Водночас ігнорування ознак хвороби загрожує погіршенням стану.

Джерело: Intermountain Healthcare