Среди большого разнообразия рынка диетических добавок витаминно-минеральные комплексы традиционно занимают место лидеров. Они продаются не только в аптеках, но и в обычных супермаркетах и через онлайн-ресурсы.

Поливитаминно-минеральные комплексы могут улучшить здоровье, компенсировать несбалансированное питание и повлиять на риск возникновения острых инфекционных или хронических болезней.

Стандартные комплексы обычно содержат практически весь спектр витаминов и минералов с изученным влиянием на физиологические процессы в организме человека. Они могут содержать еще и травы, аминокислоты и жирные кислоты.

Сейчас смотрят

— Состав диетических добавок тщательно не контролируется. Поэтому целесообразно покупать комплексы у производителей с должной репутацией и желательно с производством, соответствующим стандартам GMP (Good Manufacturing Practice), – советует врач-гастроэнтеролог, диетолог Олег Швец.

Состав поливитаминных комплексов

Организму человека требуются ежедневно 13 витаминов и около 15 минералов. Все они участвуют в синтезе ферментов и гормонов, укрепляют иммунитет и поддерживают нормальное функционирование органов. Они также влияют на воспроизводство, поддержку, рост и регуляцию непрерывных процессов в наших клетках, тканях и органах.

– Следует также обратить внимание, что определенные ингредиенты поливитаминов могут взаимодействовать с медицинскими препаратами. Поэтому, прежде чем их принимать, стоит посоветоваться с врачом, — отмечает диетолог.

Витамины, минералы и болезни сердца

Эта группа заболеваний является главной причиной смерти в мире. Итак, перспектива поиска спасительной профилактической таблетки очень привлекательна. Но результаты исследований эффективности витаминно-минеральных комплексов в снижении рисков патологии сердца и сосудов остаются противоречивыми.

Некоторые исследования демонстрируют, что регулярное употребление таких комплексов может снижать риск сердечных приступов и смерти, другие же не оказывают такого эффекта.

В Physicians’ Health Study II изучали влияние ежедневного употребления поливитаминов более чем в 14 тыс. мужчин среднего возраста десяти лет и не выявили снижения частоты инфарктов, инсультов или смертности. Однако недавнее исследование показало, что у женщин прием поливитаминов уменьшает риск смерти от сердечных заболеваний.

Витамины, минералы и рак

Убедительных доказательств, что поливитамины снижают риск рака, тоже нет. В одном обзоре оценили результаты пяти рандомизированных контролируемых исследований, включавших более 47 тыс. человек. Было обнаружено снижение риска рака на 31% у мужчин, принимавших поливитаминно-минеральные комплексы, тогда как у женщин не было установлено такого эффекта.

Улучшают память и настроение

Несколько исследований обнаружили, что комплексы витаминов и минералов улучшают память пожилых людей. Также они влияют на настроение. Есть связь между плохим настроением и дефицитом питательных веществ. Употребление диетических добавок уменьшает симптомы тревоги и депрессии.

Для здоровья глаз

Возрастная дегенерация желтого пятна является одной из главных причин слепоты. По результатам исследования, витамины и минералы замедляют ее прогрессирование и помогают предотвратить заболевание. Некоторые данные свидетельствуют о том, что поливитамины снижают риск развития катаракты, еще одного распространенного заболевания глаз.

Вред от поливитаминов

Важным фактором, который следует учитывать при употреблении поливитаминов, является дозировка. Большие дозы могут оказать негативное влияние.

Следует учитывать, что:

Водорастворимые витамины (B, C, PP) сложно передозировать, ведь их избыток выводится с мочой.

Жирорастворимому (А, D, Е, К) телу избавиться сложнее, поэтому их избыточное количество может накапливаться в печени.

Беременным следует быть особенно осторожным с витамином А. Его чрезмерное потребление связывают с врожденными пороками.

Курильщикам также следует избегать поливитаминов с большим количеством бета-каротина или витамина А, поскольку они увеличивают риск рака легких. Высокие дозы железа могут привести к расстройству желудка, запора, рвоты и обморока. Железо также ограничивает способность организма усваивать цинк.

Если вы принимаете поливитамины и едите много полезных продуктов с высоким содержанием питательных веществ, вы можете превысить рекомендуемую норму потребления многих веществ.

Другим риском являются несовершенные производственные процессы, из-за которых комплексы витаминов и минералов содержат гораздо большее количество, чем это указано. Поэтому следует учитывать репутацию производителя и наличие у него сертификата соответствия стандарту GMP.

Когда и кому принимать

Перед приемом поливитаминов и минералов нужно проконсультироваться с врачом, ведь кому-то подходят стандартные комплексы, а кому-то нужно их подбирать, учитывая состояние.

В то же время, для многих групп населения их употребление может оказаться полезным:

Пожилые люди. С возрастом усвоение витамина В12 уменьшается. Также пожилым людям может понадобиться больше кальция и витамина D.

Веганы и вегетарианцы. Поскольку витамин В12 содержится преимущественно в продуктах животного происхождения, соблюдающие растительную диету имеют больший риск дефицита этого витамина. Им может не хватать кальция, цинка, железа, витамина D и омега-3 жирных кислот.

Те, кто соблюдает низкокалорийную диету или не получает достаточно питательных веществ из пищи.

Поливитаминно-минеральные комплексы – не билет к оптимальному здоровью. Доказательства того, что они улучшают здоровье у большинства людей, противоречивы. Их преимуществом является удобство применения и безопасность при стандартных количествах ингредиентов.

При наличии дефицита отдельных витаминов или минералов их следует принимать отдельно в дозах, рекомендованных врачом.

– Более того, витаминно-минеральные комплексы ни в коем случае не могут быть альтернативой сбалансированному питанию, предостерегает диетолог.

Набор натуральных пищевых продуктов способен лучше обеспечить наш организм и его эффективную деятельность вместе с гарантией на крепкое здоровье и продолжительную жизнь.

Источник: Олег Швец