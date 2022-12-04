Серед великого розмаїття ринку дієтичних добавок вітамінно-мінеральні комплекси традиційно займають місце лідерів. Вони продаються не лише в аптеках, а й у звичайних супермаркетах та через онлайн-ресурси.

Вважається, що полівітамінно-мінеральні комплекси можуть покращити здоров’я, компенсувати незбалансоване харчування та вплинути на ризик виникнення гострих інфекційних або хронічних хвороб.

Стандартні комплекси зазвичай містять майже увесь спектр вітамінів і мінералів із вивченим впливом на фізіологічні процеси в організмі людини. Вони можуть містити ще й трави, амінокислоти та жирні кислоти.

Зараз дивляться

– Склад дієтичних добавок ретельно не контролюється. Зважаючи на це, доцільно купувати комплекси у виробників з належною репутацією і бажано з виробництвом, що відповідає стандартам GMP (Good Manufacturing Practice), – радить лікар-гастроентеролог, дієтолог Олег Швець.

Склад полівітамінних комплексів

Організму людини потрібні щодня 13 вітамінів і близько 15 мінералів. Всі вони беруть участь у синтезі ферментів та гормонів, зміцнюють імунітет і підтримують нормальне функціонування органів. Вони також впливають на відтворення, підтримку, ріст та регуляцію безупинних процесів у наших клітинах, тканинах та органах.

– Варто також звернути увагу, що певні інгредієнти полівітамінів можуть взаємодіяти з медичними препаратами. Тож перш ніж їх приймати, варто порадитися з лікарем, – зазначає дієтолог.

Вітаміни, мінерали і хвороби серця

Ця група захворювань є головною причиною смерті у світі. Отже, перспектива пошуку рятівної профілактичної пігулки є дуже привабливою. Але результати досліджень щодо ефективності вітамінно-мінеральних комплексів у зниженні ризиків патології серця і судин лишаються суперечливими.

Деякі дослідження демонструють, що регулярне вживання таких комплексів можуть знижувати ризик серцевих нападів і смерті, інші ж не виявляють такого ефекту.

У Physicians’ Health Study II вивчали вплив щоденного вживання полівітамінів у понад 14 тис. чоловіків середнього віку десяти років і не виявили зниження частоти інфарктів, інсультів або смертності. Проте нещодавнє дослідження показало, що у жінок приймання полівітамінів зменшує ризик смерті від серцевих захворювань.

Вітаміни, мінерали і рак

Переконливих доказів, що полівітаміни знижують ризик раку, також немає. В одному огляді оцінили результати п’яти рандомізованих контрольованих досліджень, які включали понад 47 тис. осіб. Було виявлено зниження ризику раку на 31% у чоловіків, які приймали полівітамінно-мінеральні комплекси, тоді як у жінок не було встановлено такого ефекту.

Покращують пам’ять і настрій

Кілька досліджень виявили, що комплекси вітамінів і мінералів покращують пам’ять у літніх людей. Також вони впливають на настрій. Існує зв’язок між поганим настроєм і дефіцитом поживних речовин. Вживання дієтичних добавок зменшує симптоми тривоги та депресії.

Для здоров’я очей

Вікова дегенерація жовтої плями є однією з головних причин сліпоти. За результатами дослідження, вітаміни і мінерали уповільнюють її прогресування та допомагають запобігти захворюванню. Деякі дані свідчать про те, що полівітаміни знижують ризик розвитку катаракти, ще одного поширеного захворювання очей.

Шкода від полівітамінів

Важливим фактором, який слід враховувати при вживанні полівітамінів є дозування. Завеликі дози можуть мати негативний вплив.

Потрібно враховувати, що:

Водорозчинні вітаміни (B, C, PP) складно передозувати, адже їх надлишок виводиться з сечею.

Жиророзчинних (А, D, Е, К) тілу позбутися складніше, тому їх надмірна кількість може накопичуватися у печінці.

Вагітним варто бути особливо обережними з вітаміном А. Його надмірне споживання пов’язують із вродженими вадами.

Курцям також слід уникати полівітамінів із великою кількістю бета-каротину або вітаміну А, оскільки вони збільшують ризик раку легенів. Високі дози заліза, можуть призвести до розладу шлунку, запору, блювоти та непритомності. Залізо також обмежує здатність організму засвоювати цинк.

Якщо ви приймаєте полівітаміни та їсте багато корисних продуктів з високим вмістом поживних речовин, ви можете перевищити рекомендовану добову норму споживання багатьох речовин.

Іншим ризиком є недосконалі виробничі процеси, через які комплекси вітамінів і мінералів містять набагато більшу їхню кількість, ніж це зазначено. Саме тому варто враховувати репутацію виробника та наявність у нього сертифікату відповідності стандарту GMP.

Коли і кому приймати

Перед прийманням полівітамінів і мінералів потрібно проконсультуватися з лікарем, адже комусь підходять стандартні комплекси, а комусь потрібно їх підбирати, враховуючи стан.

Водночас, для багатьох груп населення їхнє вживання може бути корисним:

Літні люди. З віком засвоєння вітаміну В12 зменшується. Також літнім людям може знадобитися більше кальцію та вітаміну D.

Вегани та вегетаріанці. Оскільки вітамін В12 міститься переважно в продуктах тваринного походження, ті, хто дотримується рослинної дієти, мають більший ризик дефіциту цього вітаміну. Їм також може не вистачати кальцію, цинку, заліза, вітаміну D і омега-3 жирних кислот.

Ті, хто дотримується низькокалорійної дієти або не отримує достатньо поживних речовин з їжі.

Полівітамінно-мінеральні комплекси – не квиток до оптимального здоров’я. Докази того, що вони покращують здоров’я у більшості людей, суперечливі. Їхньою перевагою є зручність застосування та безпечність при стандартних кількостях інгредієнтів.

При наявності дефіциту окремих вітамінів чи мінералів їх варто приймати окремо у дозах, які рекомендовані лікарем.

– Більше того, вітамінно-мінеральні комплекси в жодному разі не можуть бути альтернативою збалансованому харчуванню, застерігає дієтолог.

Набір натуральних харчових продуктів здатний забезпечити наш організм і його ефективну діяльність разом із гарантією на міцне здоров’я та тривале життя.

Джерело: Олег Швець