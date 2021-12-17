Новини На пульсе Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтемы Видео
Советы

Как убрать запах чеснока — какие продукты помогут

17 декабря 2021, 12:09
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
Как убрать запах чеснока — какие продукты помогут
Источник: Pixabay

Чеснок отлично дополняет блюда новогоднего меню — запеченное мясо, салаты. Однако он имеет один недостаток — запах изо рта после его потребления.

Во время нарушения целостность чеснока появляется вещество аллицин, оно обладает бактерицидным свойством, помогает бороться с вирусами, но придает ему характерный аромат. От него можно избавиться с помощью других продуктов.

Как убрать запах чеснока

  1. От чесночного дыхания помогут избавиться горячие листья салата, им можно заесть блюдо с чесноком.
  2. Можно использовать мяту, она также уберет запах.
  3. Отличным средством будут печеные или сырые яблоки.
  4. Один из методов — молоко, можно выпить стакан после приема пищи.
  5. Еще один напиток — чай, он справляется с этой задачей лучше, чем кофе.
Читайте также:
Как убрать запах чеснока — какие продукты помогутМандаринки, елочки и игрушки: оригинальные рецепты закусок к новогоднему столу

В целом специалисты рекомендуют употреблять чеснок, он содержит огромное количество полезных веществ и позитивно влияет на процесс пищеварения.

Однако нужно помнить о мере, чтобы не навредить себе.

Источник: Journal of Food Science

Теги
Советы
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка