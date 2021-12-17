Как убрать запах чеснока — какие продукты помогут

Чеснок отлично дополняет блюда новогоднего меню — запеченное мясо, салаты. Однако он имеет один недостаток — запах изо рта после его потребления.

Во время нарушения целостность чеснока появляется вещество аллицин, оно обладает бактерицидным свойством, помогает бороться с вирусами, но придает ему характерный аромат. От него можно избавиться с помощью других продуктов.

Как убрать запах чеснока

От чесночного дыхания помогут избавиться горячие листья салата, им можно заесть блюдо с чесноком. Можно использовать мяту, она также уберет запах. Отличным средством будут печеные или сырые яблоки. Один из методов — молоко, можно выпить стакан после приема пищи. Еще один напиток — чай, он справляется с этой задачей лучше, чем кофе.

В целом специалисты рекомендуют употреблять чеснок, он содержит огромное количество полезных веществ и позитивно влияет на процесс пищеварения.

Однако нужно помнить о мере, чтобы не навредить себе.

Источник: Journal of Food Science