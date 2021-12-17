Як прибрати запах часнику – які продукти допоможуть

Часник чудово доповнює страви новорічного меню – запечене м’ясо, салати. Однак він має один недолік – запах із рота після його споживання.

Під час порушення цілісності часнику з’являється речовина аліцин, вона має бактерицидну властивість, допомагає боротися з вірусами, але надає йому характерного аромату. Його можна позбутися за допомогою інших продуктів.

Як прибрати запах часнику

Часникового дихання допоможе позбутися гаряче листя салату, ним можна заїсти страву з часником. Можна використовувати м’яту, вона також прибере запах. Чудовим засобом будуть печені чи сирі яблука. Один з методів – молоко, можна випити склянку після їжі. Ще один напій – чай, він впорається з цим завданням краще, ніж кава.

Загалом фахівці рекомендують вживати часник, він містить величезну кількість корисних речовин та позитивно впливає на процес травлення.

Однак потрібно пам’ятати про міру, щоб не нашкодити собі.

Джерело: Journal of Food Science