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Як прибрати запах часнику – які продукти допоможуть

17 Грудня 2021, 12:09
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Як прибрати запах часнику – які продукти допоможуть
Джерело: Pixabay

Часник чудово доповнює страви новорічного меню – запечене м’ясо, салати. Однак він має один недолік – запах із рота після його споживання.

Під час порушення цілісності часнику з’являється речовина аліцин, вона має бактерицидну властивість, допомагає боротися з вірусами, але надає йому характерного аромату. Його можна позбутися за допомогою інших продуктів.

Як прибрати запах часнику

  1. Часникового дихання допоможе позбутися гаряче листя салату, ним можна заїсти страву з часником.
  2. Можна використовувати м’яту, вона також прибере запах.
  3. Чудовим засобом будуть печені чи сирі яблука.
  4. Один з методів – молоко, можна випити склянку після їжі.
  5. Ще один напій – чай, він впорається з цим завданням краще, ніж кава.
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Загалом фахівці рекомендують вживати часник, він містить величезну кількість корисних речовин та позитивно впливає на процес травлення.

Однак потрібно пам’ятати про міру, щоб не нашкодити собі.

Джерело: Journal of Food Science

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