Задумывались ли вы, что именно первым попадает в ваш желудок утром? Оказывается, ученые пришли к выводу, что не все продукты можно есть натощак. Ведь некоторые из них могут негативно влиять на пустой желудок. А значит — ухудшить систему пищеварения.

В случае же систематического приема нежелательных продуктов может нарушиться кислотно-щелочной баланс, повыситься газообразование и раздражиться слизистая оболочка желудка. А это — первые шаги к развитию сахарного диабета и гастрита. Факты ICTV с нутрициологом Анной Рябовой расскажут о продуктах питания, которые не следует употреблять натощак, и что смело можно есть первым каждое утро.

Продукты, которые нежелательно есть натощак

Кофе

Эта привычка может привести к гастриту, потому что кофе имеет высокую кислотность.

— А значит, негативно влияет на кислотность желудочного сока. А если напиток горячий, то боль в животе почти обеспечена. Кофе лучше пить слегка остывший и только после завтрака, а не до него, — говорит Анна.

Если ваш завтрак состоит из одного кофе, будьте готовы к тому, что горечи, обладающие желчегонными свойствами и провоцирующие выброс желчи, могут заставить вас с самого утра страдать от боли.

2. Банан

Эти фрукты содержат много магния, который несомненно нужен организму. Но на пустой желудок их лучше не есть.

— Бананы содержат большое количество магния, который так необходим для работы сердечно-сосудистой системы. Съев банан натощак, вы можете спровоцировать нарушение кальциево-магниевого баланса, — рассказывает нутрициолог.

3. Копчености

Копчености вообще не полезны для организма, а употреблять их на пустой желудок тем более не стоит.

— Все потому, что это очень тяжелая пища для желудка, которая долго переваривается и может вызвать спазмы. Поэтому лучше утром такой пищи избегать, — советует Анна.

4. Сырые овощи

Свежие овощи безусловно очень полезны, но не натощак. Их лучше съесть уже после завтрака или отложить до обеда.

— Все сырые овощи содержат кислоты, а они, в свою очередь, раздражают слизистую оболочку пустого желудка. Особенно много кислот в помидорах, перце, луке, чесноке. Поэтому, чтобы избежать возникновения гастрита или язвы желудка, не ешьте овощи утром, — советует нутрициолог.

5. Цитрусы и цитрусовый сок

Они богаты различными кислотами, которые полезны для организма, но не натощак. Также в цитрусах много сахара, что вызывает инсулинорезистентность.

— А еще употребление цитрусовых натощак — это кратчайший путь к гастриту. Кислоты, содержащиеся в этих плодах, разъедают стенки желудка, провоцируя развитие болезни. Особенно осторожными следует быть людям с повышенным уровнем кислотности, — рассказывает Анна Рябова.

6. Сладкое

Есть сладкое на завтрак приятно, но совсем не полезно. Все потому, что после пробуждения в организме слишком мало инсулина, чтобы переварить сладкую пищу.

— Поэтому я бы советовала утром, на голодный желудок воздержаться от такой пищи. Также не стоит есть сдобную выпечку, потому что дрожжи, которые в ней содержатся, способствуют выработке газов в желудке. А это приводит к вздутию, — советует нутрициолог.

7. Хлопья и каши быстрого приготовления (и овсянка)

Каши быстрого приготовления не стоит есть на завтрак. Как уже упоминалось, сладкое плохо переваривается утром. Кроме того, такие продукты обычно изготавливают с большим количеством консервантов.

— Такой завтрак относится к быстрым углеводам, и есть снова вам захочется очень быстро. К тому же быстрые завтраки резко повышают уровень сахара в крови, Итог — повышение веса. Поэтому здесь тоже осторожно, — рассказывает Анна Рябова.

Продукты, которые желательно есть натощак

Мед

Продукт богат полезными витаминами и помогает укрепить иммунную систему. Потребление меда утром помогает разбудить организм после сна.

Но осторожно аллергикам, мед — это очень аллергический продукт.

— Полезные компоненты меда хорошо всасываются, если его растворить в теплой воде. А вот в горячие напитки категорически мед не бросайте, потому что так мы уничтожаем целебные свойства продукта. В общем, мед полезен не только утром, но и перед сном, — рассказывает Анна Рябова.

2. Гречка

Гречневая каша содержит много калия, магния, железа, белка и хорошо влияет на работу кишечника. Поэтому идеально подходит для завтрака.

3. Яйца

Продукт очень питательный. В яйцах есть полезный лецитин, витамины группы В, D и А, легкий белок, и они не раздражают слизистую желудка. Впрочем, лучше есть отварные яйца или омлет с тушеными овощами, чем жареную на масле яичницу.

4. Жиры

На завтрак мы должны всегда съедать ложку масла или кусок сала! Почему?

Для отличной работы легких! В чем связь, скажете вы. В легких около 700 млн альвеол. И в каждой должен постоянно обновляться жир. Когда мы едим жир, он по лимфатической системе в первую очередь поступит в легкие. Поэтому всегда ешьте натощак сало, масло 82% жирности, лецитин, омегу.

— А если жира не съели? Тогда шарики альвеол слипаются. Состоят альвеолы из сурфактанта. Это жир — 90%, белок — 10%. Сурфактант во время дыхания расходуется и снова поступает. Без него мы не сможем нормально дышать. Это приведет к гипоксии. Именно жир обеспечивает нам кислородный обмен, — объясняет эксперт.

А еще роль сурфактанта — защищать наши легкие от вирусов, бактерий, химических реагентов, чтобы они не попали в кровь.

5. Пророщенные зерна пшеницы

Этот продукт недаром называют эликсиром жизни. Ведь в пшенице содержится большое количество витаминов Е и В, кальция, фолиевой кислоты и магния. А еще она помогает запустить работу органов пищеварения, стабилизирует обмен веществ и выводит токсины. Натощак достаточно употреблять 2 ст. л. зерен.