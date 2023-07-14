Чи задумувалися ви, що саме потрапляє до вашого шлунка першим зранку? Виявляється, вчені дійшли висновку, що не всі продукти можна їсти натщесерце. Адже деякі з них можуть негативно впливати на порожній шлунок. А відтак – погіршити систему травлення.

У разі ж систематичного прийому небажаних продуктів може порушитися кислотно-лужний баланс, підвищитися газоутворення та подразнитися слизова оболонка шлунка. А це – перші кроки до розвитку цукрового діабету і гастриту. Факти ICTV з нутриціологом Анною Рябовою розкажуть про продукти харчування, які не слід вживати натщесерце, та що сміливо можна їсти першим зранку.

Продукти, які небажано їсти натщесерце

Кава

Ця звичка може призвести до гастриту, тому що кава має високу кислотність.

– А відтак, негативно впливає на кислотність шлункового соку. А якщо напій гарячий, то біль у животі майже забезпечений. Каву краще пити злегка остиглу і тільки після сніданку, а не до нього, – каже Анна.

Якщо ваш сніданок складається з однієї кави, будьте готові до того, що гіркоти, що мають жовчогінні властивості і провокують викид жовчі, можуть змусити вас із самого ранку страждати від болю.

Банан

Ці фрукти містять багато магнію, який, безсумнівно, потрібен організму. Але на порожній шлунок їх краще не їсти.

– Банани містять велику кількість магнію, який так необхідний для роботи серцево-судинної системи. З’ївши банан натщесерце, ви можете спровокувати порушення кальцієво-магнієвого балансу, – розповідає нутриціологиня.

Копченості

Копченості взагалі не корисні для організму, а вживати їх на порожній шлунок тим більше не варто.

– Все тому, що це дуже важка їжа для шлунка, яка довго перетравлюється і може викликати спазми. Тому краще зранку такої їжі уникати, – радить Анна.

Сирі овочі

Свіжі овочі безумовно дуже корисні, але не натщесерце. Їх краще з’їсти вже після сніданку або відкласти до обіду.

– Всі сирі овочі містять кислоти, а вони, своєю чергою, подразнюють слизову оболонку порожнього шлунка. Особливо багато кислот у помідорах, перці, цибулі, часнику. Тому, щоб уникнути виникнення гастриту або виразки шлунка, не їжте овочі зранку, – радить нутриціологиня.

Цитруси та цитрусовий сік

Вони багаті різними кислотами, які корисні для організму, але не натщесерце. Також у цитрусах багато цукру, що викликає інсулінорезистентність.

– А ще вживання цитрусових натщесерце — це найкоротший шлях до гастриту. Кислоти, що містяться в цих плодах, роз’їдають стінки шлунка, провокуючи розвиток хвороби. Особливо обережними слід бути людям з підвищеним рівнем кислотності, – розповідає Анна Рябова.

Солодке

Їсти солодке на сніданок приємно, але зовсім не корисно. Все тому, що після пробудження в організмі занадто мало інсуліну, щоб переварити солодку їжу.

– Тож я б радила зранку, на голодний шлунок утриматися від такої їжі. Також не варто їсти здобну випічку, бо дріжджі, які в ній містяться, сприяють виробленню газів у шлунку. А це призводить до здуття, – радить нутриціологиня.

Пластівці та каші швидкого приготування (і вівсянка)

Каші швидкого приготування не варто їсти на сніданок. Як уже згадувалося, солодке погано перетравлюється зранку. Крім того, такі продукти зазвичай виготовляють з великою кількістю консервантів.

– Такий сніданок належить до швидких вуглеводів, і їсти знову вам захочеться дуже швидко. До того ж швидкі сніданки різко підвищують рівень цукру в крові. Підсумок – підвищення ваги. Тому тут теж обережно, – розповідає Анна Рябова.

Продукти, які бажано їсти натщесерце

Мед

Продукт багатий корисними вітамінами та допомагає зміцнити імунну систему. Споживання меду вранці допомагає розбудити організм після сну.

Але обережно алергікам, мед – це дуже алергічний продукт.

– Корисні компоненти меду добре всмоктуються, якщо його розчинити у теплій воді. А ось в гарячі напої категорично мед не кидайте, бо так ми знищуємо цілющі властивості продукту. Загалом, мед корисний не тільки вранці, а й перед сном, – розповідає Анна Рябова.

Гречка

Гречана каша містить багато калію, магнію, заліза, білка і добре впливає на роботу кишечника. Відтак ідеально підходить для сніданку.

Яйця

Продукт дуже поживний. У яйцях є корисний лецитин, вітаміни групи В, D і А, легкий білок, і вони не дратують слизову шлунка. Утім, краще їсти відварені яйця або ж омлет з тушкованими овочами, ніж смажену на олії яєчню.

Жири

На сніданок ми маємо завжди з’їдати ложку масла або шматок сала! Чому?

Для відмінної роботи легень! У чому зв’язок, скажете ви. У легенях близько 700 млн альвеол. І в кожній повинен постійно оновлюватися жир. Коли ми їмо жир, він по лімфатичній системі насамперед надійде в легені. Тож завжди їжте, натщесерце сало, масло 82% жирності, лецитин, омегу.

– А якщо жиру не з’їли? Тоді кульки альвеол злипаються. Складаються альвеоли з сурфактанта. Це жир – 90%, білок – 10%. Сурфактант під час дихання витрачається і знову надходить. Без нього ми не зможемо нормально дихати. Це приведе до гіпоксії. Саме жир забезпечує нам кисневий обмін, – пояснює експерт.

А ще роль сурфактанта – захищати наші легені від вірусів, бактерій, хімічних реагентів, щоб вони не потрапили в кров.

Пророщені зерна пшениці

Цей продукт недаремно називають еліксиром життя. Адже у пшениці міститься велика кількість вітамінів Е і В, кальцію, фолієвої кислоти і магнію. А ще вона допомагає запустити роботу органів травлення, стабілізує обмін речовин та виводить токсини. Натщесерце досить вживати 2 ст. л. зерен.