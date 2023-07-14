Чи задумувалися ви, що саме потрапляє до вашого шлунка першим зранку? Виявляється, вчені дійшли висновку, що не всі продукти можна їсти натщесерце. Адже деякі з них можуть негативно впливати на порожній шлунок. А відтак – погіршити систему травлення.
У разі ж систематичного прийому небажаних продуктів може порушитися кислотно-лужний баланс, підвищитися газоутворення та подразнитися слизова оболонка шлунка. А це – перші кроки до розвитку цукрового діабету і гастриту. Факти ICTV з нутриціологом Анною Рябовою розкажуть про продукти харчування, які не слід вживати натщесерце, та що сміливо можна їсти першим зранку.
Продукти, які небажано їсти натщесерце
- Кава
Ця звичка може призвести до гастриту, тому що кава має високу кислотність.
– А відтак, негативно впливає на кислотність шлункового соку. А якщо напій гарячий, то біль у животі майже забезпечений. Каву краще пити злегка остиглу і тільки після сніданку, а не до нього, – каже Анна.
Якщо ваш сніданок складається з однієї кави, будьте готові до того, що гіркоти, що мають жовчогінні властивості і провокують викид жовчі, можуть змусити вас із самого ранку страждати від болю.
- Банан
Ці фрукти містять багато магнію, який, безсумнівно, потрібен організму. Але на порожній шлунок їх краще не їсти.
– Банани містять велику кількість магнію, який так необхідний для роботи серцево-судинної системи. З’ївши банан натщесерце, ви можете спровокувати порушення кальцієво-магнієвого балансу, – розповідає нутриціологиня.
- Копченості
Копченості взагалі не корисні для організму, а вживати їх на порожній шлунок тим більше не варто.
– Все тому, що це дуже важка їжа для шлунка, яка довго перетравлюється і може викликати спазми. Тому краще зранку такої їжі уникати, – радить Анна.
- Сирі овочі
Свіжі овочі безумовно дуже корисні, але не натщесерце. Їх краще з’їсти вже після сніданку або відкласти до обіду.
– Всі сирі овочі містять кислоти, а вони, своєю чергою, подразнюють слизову оболонку порожнього шлунка. Особливо багато кислот у помідорах, перці, цибулі, часнику. Тому, щоб уникнути виникнення гастриту або виразки шлунка, не їжте овочі зранку, – радить нутриціологиня.
- Цитруси та цитрусовий сік
Вони багаті різними кислотами, які корисні для організму, але не натщесерце. Також у цитрусах багато цукру, що викликає інсулінорезистентність.
– А ще вживання цитрусових натщесерце — це найкоротший шлях до гастриту. Кислоти, що містяться в цих плодах, роз’їдають стінки шлунка, провокуючи розвиток хвороби. Особливо обережними слід бути людям з підвищеним рівнем кислотності, – розповідає Анна Рябова.
- Солодке
Їсти солодке на сніданок приємно, але зовсім не корисно. Все тому, що після пробудження в організмі занадто мало інсуліну, щоб переварити солодку їжу.
– Тож я б радила зранку, на голодний шлунок утриматися від такої їжі. Також не варто їсти здобну випічку, бо дріжджі, які в ній містяться, сприяють виробленню газів у шлунку. А це призводить до здуття, – радить нутриціологиня.
- Пластівці та каші швидкого приготування (і вівсянка)
Каші швидкого приготування не варто їсти на сніданок. Як уже згадувалося, солодке погано перетравлюється зранку. Крім того, такі продукти зазвичай виготовляють з великою кількістю консервантів.
– Такий сніданок належить до швидких вуглеводів, і їсти знову вам захочеться дуже швидко. До того ж швидкі сніданки різко підвищують рівень цукру в крові. Підсумок – підвищення ваги. Тому тут теж обережно, – розповідає Анна Рябова.
Продукти, які бажано їсти натщесерце
- Мед
Продукт багатий корисними вітамінами та допомагає зміцнити імунну систему. Споживання меду вранці допомагає розбудити організм після сну.
Але обережно алергікам, мед – це дуже алергічний продукт.
– Корисні компоненти меду добре всмоктуються, якщо його розчинити у теплій воді. А ось в гарячі напої категорично мед не кидайте, бо так ми знищуємо цілющі властивості продукту. Загалом, мед корисний не тільки вранці, а й перед сном, – розповідає Анна Рябова.
- Гречка
Гречана каша містить багато калію, магнію, заліза, білка і добре впливає на роботу кишечника. Відтак ідеально підходить для сніданку.
- Яйця
Продукт дуже поживний. У яйцях є корисний лецитин, вітаміни групи В, D і А, легкий білок, і вони не дратують слизову шлунка. Утім, краще їсти відварені яйця або ж омлет з тушкованими овочами, ніж смажену на олії яєчню.
- Жири
На сніданок ми маємо завжди з’їдати ложку масла або шматок сала! Чому?
Для відмінної роботи легень! У чому зв’язок, скажете ви. У легенях близько 700 млн альвеол. І в кожній повинен постійно оновлюватися жир. Коли ми їмо жир, він по лімфатичній системі насамперед надійде в легені. Тож завжди їжте, натщесерце сало, масло 82% жирності, лецитин, омегу.
– А якщо жиру не з’їли? Тоді кульки альвеол злипаються. Складаються альвеоли з сурфактанта. Це жир – 90%, білок – 10%. Сурфактант під час дихання витрачається і знову надходить. Без нього ми не зможемо нормально дихати. Це приведе до гіпоксії. Саме жир забезпечує нам кисневий обмін, – пояснює експерт.
А ще роль сурфактанта – захищати наші легені від вірусів, бактерій, хімічних реагентів, щоб вони не потрапили в кров.
- Пророщені зерна пшениці
Цей продукт недаремно називають еліксиром життя. Адже у пшениці міститься велика кількість вітамінів Е і В, кальцію, фолієвої кислоти і магнію. А ще вона допомагає запустити роботу органів травлення, стабілізує обмін речовин та виводить токсини. Натщесерце досить вживати 2 ст. л. зерен.