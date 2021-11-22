Перечень профессий, представители которых должны пройти полную вакцинацию против коронавирусной инфекции продолжает расширяться. Об это во время брифинга сегодня, 22 ноября, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, с 9 декабря 2021 года обязательной иммунизации от Covid-19 будут подлежать:

работники предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти

работники учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги

работники учреждений защиты прав детей

работники учреждений реабилитации

работники предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (Укрпочта, Укрзализныця и другие).

— Обращаюсь к работникам указанных профессий: не откладывайте все на последний день или неделю. Пройдите вакцинацию сегодня. Это защита вас и ваших родных, — призвал министр.

Как сообщалось ранее, с 7 ноября 2021 року вступила в законную силу обязательная Covid-вакцинация для:

работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов

местных государственных администраций и структурных подразделений

учреждений высшего, последипломного, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего образования.

Напомним, что, согласно распоряжению Министерства экономики, сотрудники учреждений, подпадающих под обязательную Covid-вакцинацию, но так и не сделавшие прививки от смертельно опасного вируса, отстраняются от исполнения своих служебных обязанностей без сохранения заработной платы.