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С 9 декабря перечень профессий для обязательной Covid-вакцинации будет расширен – кто войдет

22 ноября 2021, 15:31
Вікторія Яснопольська журналист раздела Здоровья
вакцина
Источник: Depositphotos

Перечень профессий, представители которых должны пройти полную вакцинацию против коронавирусной инфекции продолжает расширяться. Об это во время брифинга сегодня, 22 ноября, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, с 9 декабря 2021 года обязательной иммунизации от Covid-19 будут подлежать:

  • работники предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления центральных органов исполнительной власти
  • работники учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги
  • работники учреждений защиты прав детей
  • работники учреждений реабилитации
  • работники предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства (Укрпочта, Укрзализныця и другие).

— Обращаюсь к работникам указанных профессий: не откладывайте все на последний день или неделю. Пройдите вакцинацию сегодня. Это защита вас и ваших родных, — призвал министр.

Как сообщалось ранее, с 7 ноября 2021 року вступила в законную силу обязательная Covid-вакцинация для:

  • работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов
  • местных государственных администраций и структурных подразделений
  • учреждений высшего, последипломного, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего образования.
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Напомним, что, согласно распоряжению Министерства экономики, сотрудники учреждений, подпадающих под обязательную Covid-вакцинацию, но так и не сделавшие прививки от смертельно опасного вируса, отстраняются от исполнения своих служебных обязанностей без сохранения заработной платы.

Источник
Минздрав
Теги
Віктор Ляшко , Вакцинация , Коронавирус Covid-19 , МОЗ
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