Перелік професій, представники яких повинні пройти повну вакцинацію проти коронавірусної інфекції продовжує розширюватися. Про це під час брифінгу сьогодні, 22 листопада, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
За його словами, з 9 грудня 2021 року обов’язковій імунізації від Covid-19 підлягатимуть:
- працівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади
- працівники установ та організацій, що надають соціальні послуги
- працівники закладів захисту прав дітей
- працівники закладів реабілітації
- працівники підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (Укрпошта, Укрзалізниця та інші).
– Звертаюся до працівників зазначених професій: не відкладайте все на останній день або тиждень. Пройдіть вакцинацію сьогодні. Це захист вас і ваших рідних, – закликав міністр.
Як повідомлялося раніше, з 7 листопада 2021 року вступила в законну силу обов’язкова вакцинація для:
- працівників центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів
- місцевих державних адміністрацій та структурних підрозділів
- закладів вищої, післядипломної, професійної вищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої освіти.
Нагадаємо, що, згідно з розпорядженням Міністерства економіки, співробітники установ, що підпадають під обов’язкову Covid-вакцинацію, але які так і не зробили щеплення від смертельно небезпечного вірусу, будуть усунені від виконання своїх службових обов’язків без збереження заробітної плати.