Перелік професій, представники яких повинні пройти повну вакцинацію проти коронавірусної інфекції продовжує розширюватися. Про це під час брифінгу сьогодні, 22 листопада, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, з 9 грудня 2021 року обов’язковій імунізації від Covid-19 підлягатимуть:

працівники підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади

працівники установ та організацій, що надають соціальні послуги

працівники закладів захисту прав дітей

працівники закладів реабілітації

працівники підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави (Укрпошта, Укрзалізниця та інші).

– Звертаюся до працівників зазначених професій: не відкладайте все на останній день або тиждень. Пройдіть вакцинацію сьогодні. Це захист вас і ваших рідних, – закликав міністр.

Як повідомлялося раніше, з 7 листопада 2021 року вступила в законну силу обов’язкова вакцинація для:

працівників центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів

місцевих державних адміністрацій та структурних підрозділів

закладів вищої, післядипломної, професійної вищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої освіти.

Нагадаємо, що, згідно з розпорядженням Міністерства економіки, співробітники установ, що підпадають під обов’язкову Covid-вакцинацію, але які так і не зробили щеплення від смертельно небезпечного вірусу, будуть усунені від виконання своїх службових обов’язків без збереження заробітної плати.