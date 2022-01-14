В холодное время года многие страдают от дефицита витамина D, однако далеко не всем нужно принимать его в виде добавок.

Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Nutrients, витамины зачастую нужны людям со смуглой кожей, поскольку им тяжелее получить его естественным путем.

Такая особенность связана с генетикой, историческим переселением людей и смешиванием рас и национальностей.

По сути, особи, имеющие смуглую кожу, традиционно раньше проживали ближе к экватору, в теплых краях, где солнце более активно. Их кожа приспособилась и научилась получать витамин D в таких условиях.

Когда они начали жить в широтах, где меньше солнца, условия изменились, и их кожа не успела приспособиться.

— Синтез витамина D преимущественно происходит в верхних слоях кожи, поэтому светлокожим людям намного легче получить этот витамин естественным путем, находясь на солнце, чем более смуглым и темнокожим, — говорится в работе.

Кроме того, на эти процессы негативно влияет ухудшение экологической ситуации.

Именно поэтому людям со смуглой кожей нужно уделять этому вопросу больше внимания, сдать анализ на наличие витамина D и в случае дефицита принимать добавки.

Этот витамин важен для иммунитета человека, необходим для нормальной работы щитовидной железы и свертываемости крови.

Источник: Nutrients