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Зависит от цвета кожи. Кому следует быть осторожным с дефицитом витамина D

14 января 2022, 13:52
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
витамин, солнце, мужчина
Источник: Pixabay

В холодное время года многие страдают от дефицита витамина D, однако далеко не всем нужно принимать его в виде добавок.

Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Nutrients, витамины зачастую нужны людям со смуглой кожей, поскольку им тяжелее получить его естественным путем.

Такая особенность связана с генетикой, историческим переселением людей и смешиванием рас и национальностей.

По сути, особи, имеющие смуглую кожу, традиционно раньше проживали ближе к экватору, в теплых краях, где солнце более активно. Их кожа приспособилась и научилась получать витамин D в таких условиях.

Когда они начали жить в широтах, где меньше солнца, условия изменились, и их кожа не успела приспособиться.

— Синтез витамина D преимущественно происходит в верхних слоях кожи, поэтому светлокожим людям намного легче получить этот витамин естественным путем, находясь на солнце, чем более смуглым и темнокожим, — говорится в работе.

Кроме того, на эти процессы негативно влияет ухудшение экологической ситуации.

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Именно поэтому людям со смуглой кожей нужно уделять этому вопросу больше внимания, сдать анализ на наличие витамина D и в случае дефицита принимать добавки.

Этот витамин важен для иммунитета человека, необходим для нормальной работы щитовидной железы и свертываемости крови.

Источник: Nutrients

Теги
Исследования , Солнце
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