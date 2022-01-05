В современном мире курением женщины никого не удивишь. Девушки и женщины довольно часто имеют такую вредную привычку. Однако она очень опасна для их здоровья – и их будущих детей.
Врач-репродуктолог Светлана Шиянова рассказала о рисках для женского здоровья.
Чем опасно курение для женщин
- Оно оказывает влияние на гормональный фон и снижает резерв яичников.
- Постоянное курение ускоряет наступление менопаузы.
- Когда курит беременная, это может привести к формированию дефектов у плода или риску бесплодия у ребенка в будущем.
- Курить при приеме гормональных контрацептивов не рекомендуется. В частности, противопоказаны комбинированные методы контрацепции, содержащие эстроген. Риск – тромбообразование.
- Курить нельзя беременным даже на ранних этапах вынашивания плода и планирования беременности.
— Курение приводит к риску возникновения таких дефектов, как заячья губа и волчья пасть. Это проявления того же дефекта формирования верхней челюсти плода — ущелья верхней губы и неба, – говорит Светлана Шиянова.
Также у ребенка могут быть проблемы с сердцем и легкими.
Поэтому женщинам рекомендуют отказаться от курения и вести здоровый образ жизни.