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Заячья губа и волчья пасть у ребенка. Почему женщинам не стоит курить

5 января 2022, 18:10
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
куріння
Источник: Depositphotos

В современном мире курением женщины никого не удивишь. Девушки и женщины довольно часто имеют такую ​​вредную привычку. Однако она очень опасна для их здоровья – и их будущих детей.

Врач-репродуктолог Светлана Шиянова рассказала о рисках для женского здоровья.

Чем опасно курение для женщин

  1. Оно оказывает влияние на гормональный фон и снижает резерв яичников.
  2. Постоянное курение ускоряет наступление менопаузы.
  3. Когда курит беременная, это может привести к формированию дефектов у плода или риску бесплодия у ребенка в будущем.
  4. Курить при приеме гормональных контрацептивов не рекомендуется. В частности, противопоказаны комбинированные методы контрацепции, содержащие эстроген. Риск – тромбообразование.
  5. Курить нельзя беременным даже на ранних этапах вынашивания плода и планирования беременности.
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— Курение приводит к риску возникновения таких дефектов, как заячья губа и волчья пасть. Это проявления того же дефекта формирования верхней челюсти плода — ущелья верхней губы и неба, – говорит Светлана Шиянова.

Также у ребенка могут быть проблемы с сердцем и легкими.

Поэтому женщинам рекомендуют отказаться от курения и вести здоровый образ жизни.

Источник
Сайт Вікна
Теги
вагітність , Курение , Тютюнокуріння
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