В современном мире курением женщины никого не удивишь. Девушки и женщины довольно часто имеют такую ​​вредную привычку. Однако она очень опасна для их здоровья – и их будущих детей.

Врач-репродуктолог Светлана Шиянова рассказала о рисках для женского здоровья.

Чем опасно курение для женщин

Оно оказывает влияние на гормональный фон и снижает резерв яичников. Постоянное курение ускоряет наступление менопаузы. Когда курит беременная, это может привести к формированию дефектов у плода или риску бесплодия у ребенка в будущем. Курить при приеме гормональных контрацептивов не рекомендуется. В частности, противопоказаны комбинированные методы контрацепции, содержащие эстроген. Риск – тромбообразование. Курить нельзя беременным даже на ранних этапах вынашивания плода и планирования беременности.

— Курение приводит к риску возникновения таких дефектов, как заячья губа и волчья пасть. Это проявления того же дефекта формирования верхней челюсти плода — ущелья верхней губы и неба, – говорит Светлана Шиянова.

Также у ребенка могут быть проблемы с сердцем и легкими.

Поэтому женщинам рекомендуют отказаться от курения и вести здоровый образ жизни.