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Заяча губа і вовча паща у дитини. Чому жінкам не варто курити

5 Січня 2022, 18:10
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
куріння
Джерело: Depositphotos

У сучасному світі палінням жінки нікого не здивуєш. Дівчата та жінки досить часто мають таку шкідливу звичку. Проте вона дуже небезпечна як для їхнього здоров’я, так і їхніх майбутніх дітей.

Лікарка-репродуктолог Світлана Шиянова розповіла про ризики для жіночого здоров’я.

Чим небезпечне паління для жінок

  1. Воно впливає на гормональний фон та знижує резерв яєчників.
  2. Постійне куріння пришвидшує настання менопаузи.
  3. Коли палить вагітна, це може призвести до формування вад у плода чи навіть ризику безпліддя у її дитини у майбутньому.
  4. Курити під час прийому гормональних контрацептивів не рекомендується. Зокрема, протипоказані комбіновані методи контрацепції, які містять естроген. Ризик – тромбоутворення.
  5. Палити не можна вагітним навіть на ранніх етапах виношування плода та під час планування вагітності.
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– Паління призводить до ризиків виникнення таких вад, як заяча губа та вовча паща. Це прояви того самого дефекту формування верхньої щелепи плода – ущелини верхньої губи та піднебіння, – говорить Світлана Шиянова.

Також у дитини можуть бути проблеми з серцем та легенями.

Саме тому жінкам рекомендують відмовитися від куріння та вести здоровий спосіб життя.

Джерело
сайт Вікна
Теги
вагітність , Куріння , Тютюнокуріння
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