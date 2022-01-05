У сучасному світі палінням жінки нікого не здивуєш. Дівчата та жінки досить часто мають таку шкідливу звичку. Проте вона дуже небезпечна як для їхнього здоров’я, так і їхніх майбутніх дітей.
Лікарка-репродуктолог Світлана Шиянова розповіла про ризики для жіночого здоров’я.
Чим небезпечне паління для жінок
- Воно впливає на гормональний фон та знижує резерв яєчників.
- Постійне куріння пришвидшує настання менопаузи.
- Коли палить вагітна, це може призвести до формування вад у плода чи навіть ризику безпліддя у її дитини у майбутньому.
- Курити під час прийому гормональних контрацептивів не рекомендується. Зокрема, протипоказані комбіновані методи контрацепції, які містять естроген. Ризик – тромбоутворення.
- Палити не можна вагітним навіть на ранніх етапах виношування плода та під час планування вагітності.
– Паління призводить до ризиків виникнення таких вад, як заяча губа та вовча паща. Це прояви того самого дефекту формування верхньої щелепи плода – ущелини верхньої губи та піднебіння, – говорить Світлана Шиянова.
Також у дитини можуть бути проблеми з серцем та легенями.
Саме тому жінкам рекомендують відмовитися від куріння та вести здоровий спосіб життя.