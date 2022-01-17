Праздники закончились, а с ними — и пышные застолья и отдых. Некоторым украинцам очень сложно перестроиться – начать правильно питаться и войти в нормальный ритм жизни.

Специалисты рассказали, как восстановиться после праздничного перерыва.

Сначала нужно настроить рацион.

– Во-первых, прекратить переедание. Во-вторых — не голодать, кстати, а дать возможность нашим органам детоксикации вывести и нейтрализовать те не совсем хорошие вещества, даже токсичные, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Незговорова.

По ее словам, прием пищи должен быть два-три раза в день. Желательно, чтобы рацион питания на 70% состоял из овощей. Также там должны быть каши, зелень, белковые продукты.

Кроме того, следует высыпаться, ложиться и просыпаться в одно и то же время, наладить режим питья воды.

Обязательно проводить хотя бы несколько часов на свежем воздухе. Насыщенные кислородом органы и ткани гораздо быстрее выводят все токсины.

Спорт и физические нагрузки незаменимы. Чтобы получить идеальную поддержку здоровья, фитнес-тренер Тарас Копыл советует не менее 90 минут физических занятий в неделю — плавание, бокс, танцы, футбол с друзьями или просто прогулки по парку, дополненные элементарной зарядкой.

Что касается психического состояния, то следует медленно выходить из праздников.

— Неважно, что у вас было на самом деле. Наверное, было много хорошего. И даже если вы переели оливье, перепили шампанского, расскажите об этом с гордостью. Это позволит вашей психике адаптироваться и победителем войти в новый год, – говорит психолог Анна Солнцева.

А также стоит фокусироваться только на позитиве – встречаться с друзьями и не думать о негативе.