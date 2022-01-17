Свята закінчилися, а з ними – й пишні застілля та відпочинок. Деяким українцям дуже складно перелаштуватися – почати правильно харчуватися та увійти у нормальний ритм життя.

Фахівці розповіли, як відновитися після святкової перерви.

Спочатку треба налаштувати раціон.

– По-перше, припинити переїдання. По-друге – не голодувати, до речі, а надати можливість нашим органам детоксикації вивести та нейтралізувати ті не зовсім гарні речовини, токсичні навіть, – говорить лікарка-гастроентеролог Галина Незговорова.

За її словами, прийом їжі має бути двічі-тричі на день. Бажано, щоб раціон харчування на 70% складався з овочів. Також там мають бути каші, зелень, білкові продукти.

Крім того, варто висипатися, лягати та прокидатися в один і той же час, налагодити режим пиття води.

Обов’язково проводити бодай кілька годин на свіжому повітрі. Насичені киснем органи і тканини набагато швидше виводять усі токсини.

Спорт та фізичні вправи незамінні. Щоб отримати ідеальну підтримку здоров’я, фітнес-тренер Тарас Копил радить щонайменше 90 хвилин фізичних занять на тиждень – плавання, бокс, танці, футбол із друзями чи навіть просто прогулянки парком, доповнені елементарною зарядкою.

Щодо психічного стану, то варто повільно виходити зі свят.

– Не має значення, що у вас було насправді. Напевно, було багато хорошого. І навіть якщо ви переїли те олів’є, перепили шампанського, розкажіть про це з гордістю. Це дозволить вашій психіці адаптуватися та переможцем увійти у новий рік, – каже психологиня Ганна Солнцева.

А також треба фокусуватися лише на позитиві – зустрічатися з друзями і не думати про негатив.