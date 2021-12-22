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Краса

Раціон та зволоження: як відновити шкіру після святкування Нового року

22 Грудня 2021, 17:25
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
Раціон та зволоження: як відновити шкіру після святкування Нового року
Джерело: Pixabay

Смаколики на Новий рік, алкоголь та макіяж не минають безслідно для шкіри, особливо для проблемної.

За словами лікаря-дерматолога Олени Абрамчук, традиційно щороку після пишних застіль за консультацією звертаються пацієнти із загостренням акне. Вона озвучила поради, яких треба дотримуватися.

Як відновити шкіру після зимових свят

  • Нормалізувати раціон

– Менше простих вуглеводів, збалансований раціон, вода. Доречним буде “принцип тарілки”: 0,5 – овочі, фрукти, зелень, ягоди, 0,25 – каші, злаки, крохмалисті овочі, 0,25 – білки тваринні та рослинні, – говорить Олена Абрамчук.

  • Зволоження шкіри

За її словами, у цей час не варто поспішати робити пілінги, якщо шкіра подразнена, пересушена. Ліпше приділити більше уваги зволоженню.

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  • Відновити лікування

Робити це треба поступово.

– Часто пацієнти думають: “От зараз як повернусь додому, як нанесу всі лікувальні засоби одразу, за кілька днів встигну полікувати шкіру”. Ні, в дерматології принцип “побільше масла на хліб” не працює, – додає лікар-дерматолог.

Так людина ризикує пересушити шкіру, отримати лущення, подразнення та почервоніння.

 

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Публикация от ЛІКАР ДЕРМАТОЛОГ ІРПІНЬ (@dr.olena.derm)

  • Не видавлювати запальні елементи

Це не прискорить вирішення проблеми, коментує фахівець.

– Якщо вже маєте схему лікування, просто наберіться терпіння і використовуйте лікувальні засоби. Ефект стає помітним через декілька тижнів, – пояснює Олена Абрамчук.

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  • Не використовувати народні засоби

Їхня ефективність сумнівна. Водночас немає секретного засобу, який одразу прибере наслідки порушення дієти та неправильного догляду за шкірою.

Теги
Краса , Новий Рік , Поради , поради лікаря , Проблемна шкіра
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