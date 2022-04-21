54-летний мужчина из Луцка попал во львовскую больницу с сильной одышкой даже в состоянии покоя, которая значительно усиливалась при минимальных физических нагрузках.

При обследовании на КТ подтвердился диагноз: тромбоэмболия легочной артерии. У кардиохирургов были считанные часы, чтобы спасти пациента.

Через две недели перед этим мужчина уже перенес одну операцию – у него удалили желчный пузырь, и он сначала чувствовал себя хорошо. Но вдруг ему стало тяжело дышать, была выражена всеобщая слабость. Врачи заподозрили тромбоэмболию легочной артерии и направила мужчину во Львов, потому что с таким диагнозом больных спасают практически только здесь.

– У всех больных, перенесших оперативное вмешательство, есть риск образования тромбов в нижних конечностях, – объяснил руководитель клиники хирургии сердца Львовского национального медуниверситета им. Д. Галицкого, профессор Любомир Кулик. — Поэтому для профилактики таким пациентам назначают препараты, которые не позволяют тромбам образовываться. Но у этого пациента тромбы образовались и с нижних конечностей попали в легочную артерию.

Медики детской больницы Охматдет в первый же день вторжения организовали работу нового отделения – экстренной медицинской помощи Emergency, которое принимает раненых.

Здесь оборудовали три операционных с реанимационными кроватями. Все собрано в одном безопасном месте, чтобы максимально ускорить время диагностики и оказания медицинской помощи.