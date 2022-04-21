54-річний чоловік з Луцька потрапив до львівської лікарні з сильною задишкою навіть у стані спокою, яка значно посилювалася при мінімальних фізичних навантаженнях.

Під час обстеження на КТ підтвердився діагноз: тромбоемболія легеневої артерії. Кардіохірурги мали лічені години, щоб врятувати пацієнта.

За два тижні перед цим чоловік уже переніс одну операцію – у нього видалили жовчний міхур, і він спершу почувався добре. Та раптом йому стало важко дихати, була виражена загальна слабкість. Лікарі запідозрили тромбоемболію легеневої артерії і скерувала чоловіка до Львова, бо з таким діагнозом хворих рятують практично лише тут.

– У всіх хворих, які перенесли оперативне втручання, є ризик утворення тромбів у нижніх кінцівках, – пояснив керівник клініки хірургії серця Львівського національного медуніверситету ім. Д. Галицького, професор Любомир Кулик. – Тож з метою профілактики таким пацієнтам призначають препарати, які не дозволяють тромбам утворюватися. Але у цього пацієнта тромби таки утворилися і з нижніх кінцівок потрапили в легеневу артерію.

Медики дитячої лікарні Охматдит в перший же день вторгнення організували роботу нового відділення – екстреної медичної допомоги Emergency, яке приймає поранених.

Тут обладнали три операційних з реанімаційними ліжками. Все зібрано в одному безпечному місці, щоб максимально прискорити час діагностики та надання медичної допомоги.