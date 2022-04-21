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40 см тромбів! Саме стільки видалили львівські лікарі з легеневої артерії пацієнта

21 Квітня 2022, 19:35
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
операция
Джерело: Depositphotos

54-річний чоловік з Луцька потрапив до львівської лікарні з сильною задишкою навіть у стані спокою, яка значно посилювалася при мінімальних фізичних навантаженнях.

Під час обстеження на КТ підтвердився діагноз: тромбоемболія легеневої артерії.  Кардіохірурги мали лічені години, щоб врятувати пацієнта.

За два тижні перед цим чоловік уже переніс одну операцію – у нього видалили жовчний міхур, і він спершу почувався добре. Та раптом йому стало важко дихати, була виражена загальна слабкість. Лікарі запідозрили тромбоемболію легеневої артерії і скерувала чоловіка до Львова, бо з таким діагнозом хворих рятують практично лише тут.

 – У всіх хворих, які перенесли оперативне втручання, є ризик утворення тромбів у нижніх кінцівках, – пояснив керівник клініки хірургії серця Львівського національного медуніверситету ім. Д. Галицького, професор Любомир Кулик. – Тож з метою профілактики таким пацієнтам призначають препарати, які не дозволяють тромбам утворюватися. Але у цього пацієнта тромби таки утворилися і з нижніх кінцівок потрапили в легеневу артерію.

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Медики дитячої лікарні Охматдит в перший же день вторгнення організували роботу нового відділенняекстреної медичної допомоги Emergency, яке приймає поранених.

Тут обладнали три операційних з реанімаційними ліжками. Все зібрано в одному безпечному місці, щоб максимально прискорити час діагностики та надання медичної допомоги.

Джерело
Zaxid.net
Теги
лікування, Медицина в Україні
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