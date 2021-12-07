В Украине уже состоялся парад выхода областей из красной зоны эпидемической опасности. Но в этой зоне до сих пор остаются еще 10 регионов.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко во время брифинга 7 декабря.

По его словам, основной сдерживающий фактор — это недостаточный уровень тестирований. Для того чтобы регионы выходили из красного уровня, необходимо наращивать темпы тестирования по крайней мере на четверть.

Сейчас в красной зоне карантина находятся Запорожская, Сумская, Николаевская, Житомирская, Киевская, Хмельницкая, Черниговская, Волынская, Черкасская и Винницкая области.

По данным KSE, четвертую неделю подряд в Украине продолжается спад заболеваемости коронавирусом. За последнюю неделю количество новых случаев снизилось на 15%, госпитализации — на 13%, уровень летальных исходов — на 19%.

Ганиченко добавил, что потенциальную угрозу для повторной вспышки Covid-19 в Украине может составить новый штамм Омикрон и активная вспышка в европейских странах.

По состоянию на 7 декабря в Украине зафиксировали 8 655 новых случаев коронавируса. Выздороветь за сутки удалось 22 878 людям, а умерли – 467 пациентов.

Больше всего больных Covid-19 в Полтавской (716), Донецкой (689), Черкасской (624), Киевской (575), Запорожской области (503) области.

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Источник: KSE