В Україні вже відбувся парад виходу областей з червоної зони епідемічної небезпеки. Але у цій зоні досі залишаються ще 10 регіонів.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко під час брифінгу 7 грудня.

За його словами, основний стримуючий фактор – це є недостатній рівень тестувань. Для того, щоб регіони виходили з червоного рівня, необхідно нарощувати темпи тестування принаймні на чверть.

Зараз у червоній зоні карантину перебувають Запорізька, Сумська, Миколаївська, Житомирська, Київська, Хмельницька, Чернігівська, Волинська, Черкаська та Вінницька області.

За даними KSE, четвертий тиждень поспіль в Україні триває спад захворюваності на коронавірус. За останній тиждень кількість нових випадків знизилася на 15%, госпіталізації — на 13%, рівень летальних випадків — на 19%.

Ганиченко додав, що потенційну загрозу для повторного спалаху Covid-19 в Україні може становити новий штам Омікрон та активний спалах в європейських країнах.

Станом на 7 грудня в Україні зафіксували 8 655 нових випадків коронавірусу. Одужати за добу вдалося 22 878 людям, а померли – 467 пацієнтів.

Найбільше хворих на Covid-19 у Полтавській (716), Донецькій (689), Черкаській (624), Київській (575), Запорізькій області (503) області.

Детальну статистику коронавірусу в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: KSE