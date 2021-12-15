Желание угостить чужого ребенка грозит негативными последствиями, поскольку малыш может иметь аллергию на те или иные продукты.

Киевлянка Анна Ермоленко поделилась историей, очевидцем которой она стала. Она подтверждает этот тезис.

По ее словам, эта ситуация произошла на одной из остановок. Там находились мама с ребенком в коляске и пожилая женщина.

Пока мама говорила по телефону, бабушка решила угостить малыша конфетой — она засунула развернутую сладость прямо в рот малышу. В этот момент у него началась аллергическая реакция.

— Процесс занял секунды три. Еще две понадобилось маме, чтобы выхватить из сумки Эпипен и вколоть его ребенку через комбинезон. Когда она колола, ребенок уже задыхался. Мама неимоверно крута, правда. Я никогда не видела таких молниеносных реакций у человека. Очень быстро успокоила ребенка, привела в чувство, — рассказала Анна Ермоленко.

При этом пожилая женщина даже не извинилась, она лишь язвительно отметила “понарожали уродов”.

Эта история одна из немногих, которые случились и еще могут произойти. В связи с этим специалисты Всеукраинского союза парамедиков призывают украинцев не угощать чужих детей.

Родителям, дети которых страдают от аллергии, нужно всегда носить с собой Эпипен — адреналин в ручке. Он поможет оказать помощь ребенку в случае контакта с аллергеном.

Источник: Всеукраинский союз парамедиков