Бажання пригостити чужу дитину загрожує негативними наслідками, оскільки малюк може мати алергію на ті чи інші продукти.

Киянка Ганна Єрмоленко поділилася історією, свідком якої вона була. Вона підтверджує цю тезу.

За її словами, ця ситуація сталася на одній із зупинок. Там були мама з дитиною в колясці та жінка похилого віку.

Доки мама говорила телефоном, бабуся вирішила почастувати малюка цукеркою – вона засунула розгорнутий смаколик прямо в рот малюкові. У цей час у нього почалася алергічна реакція.

– Процес зайняв секунди три. Ще дві знадобилися мамі, щоб вихопити з сумки Епіпен і вколоти дитині через комбінезон. Коли вона колола, дитина вже задихалася. Мама неймовірно крута, правда. Я ніколи не бачила таких блискавичних реакцій у людини. Дуже швидко заспокоїла дитину, привела до тями, – розповіла Ганна Єрмоленко.

Водночас жінка похилого віку навіть не вибачилася, вона лише уїдливо відзначила “понароджували виродків”.

Ця історія одна з небагатьох, які трапилися і можуть статися. Через це фахівці Всеукраїнської спілки парамедиків закликають українців не пригощати нічим чужих дітей.

Батькам, діти яких страждають від алергії, потрібно завжди носити із собою Епіпен – адреналін у ручці. Він допоможе надати допомогу дитині у разі контакту з алергеном.

Джерело: Всеукраїнська спілка парамедиків