Четыре региона Украины демонстрируют негативную динамику распространения коронавируса. Из-за этого они могут попасть в красную зону карантина.

Речь идет о Харьковской, Донецкой, Сумской и Житомирской областях, отмечают специалисты Киевской школы экономики (KSE).

— К красному уровню эпидопасности, кроме Херсонской области, которая уже попала в эту зону, подошли Донецкая, Житомирская, Сумская и Харьковская области, — отметил руководитель центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

По его словам, самая сложная эпидситуация в Сумской области. В регионе коэффициент выявления новых случаев заражения превысил 30%.

— Это в два раза больше, чем в среднем по стране, — добавил эксперт.

Кроме того, там превышен показатель занятости коек с кислородом.

Довольно напряженная ситуация и в трех других регионах.

С середины сентября в Украине значительно ухудшилась ситуация с коронавирусом. Из-за этого в стране уже усилили карантин. Херсонская область даже попала в красную зону.

Источник: Kyiv School of Economics