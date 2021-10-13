Чотири регіони України демонструють негативну динаміку поширення коронавірусу. Через це вони можуть потрапити до червоної зони карантину.

Йдеться про Харківську, Донецьку, Сумську та Житомирську області, зазначають фахівці Київської школи економіки (KSE).

– До червоного рівня епіднебезпеки, крім Херсонської області, яка вже потрапила до цієї зони, підійшли Донецька, Житомирська, Сумська та Харківська області, – зазначив керівник центру економіки охорони здоров’я KSE Юрій Ганиченко.

За його словами, найскладніша епідситуація на Сумщині. У регіоні коефіцієнт виявлення нових випадків зараження перевищив 30%.

– Це вдвічі більше, ніж у середньому у країні, – додав експерт.

Крім того, там перевищено показник зайнятості ліжок із киснем.

Доволі напружена ситуація і в трьох інших регіонах.

З середини вересня в Україні значно погіршилася ситуація з коронавірусом. Через що у країні уже посилили карантин. Херсонська область навіть потрапила до червоної зони.

Джерело: Kyiv School of Economics