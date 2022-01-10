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Covid-сертификат для Маланки: что нужно для участия в фестивале в Черновцах

10 января 2022, 11:55
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Рождество, Маланка
Источник: Depositphotos

В Черновцах 15 января на площади Филармонии состоится традиционный фестиваль Маланок, который не проводился в прошлом году из-за ужесточения карантинных мер.

Участники конкурса должны предъявить Covid-сертификат или отрицательный результат ПЦР-теста.

— Маланка-фест состоится этой зимой. Безусловно, с соблюдением всех карантинных ограничений, установленных на сегодня, – сказал заместитель городского головы Юрий Лесюк. — Мы уже проработали непосредственно с участниками этот вопрос. То есть люди будут либо вакцинированы, либо будут сертификаты о прохождении ПЦР-теста.

За соблюдением карантинных требований будут следить соответствующие структуры.

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Будет разрешено размещение не более одного человека на четыре квадратных метра на свежем воздухе, ношение масок и так далее.

С 6 декабря 2021 года в Украине начали действовать новые правила карантина, которые регулируют посещение общественных мест, в частности кафе, ресторанов, спортзалов, отелей, кинотеатров. В Минздраве напомнили о необходимости иметь при себе Covid-документы.

Источник
Укринформ
Теги
Коронавирус Covid-19
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