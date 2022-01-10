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Covid-сертифікат для Маланки: що потрібно для участі у фестивалі у Чернівцях

10 Січня 2022, 11:55
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Рождество, Маланка
Джерело: Depositphotos

У Чернівцях 15 січня на площі Філармонії відбудеться традиційний фестиваль Маланок, який не проводився минулого року через посилення карантинних заходів.

Учасники конкурсу мають надати Covid-сертифікат або негативний результат ПЛР-тесту.

– Маланка-фест відбудеться цієї зими. Безперечно, з дотриманням усіх карантинних обмежень, встановлених на сьогодні, – сказав заступник міського голови Юрій Лесюк. – Ми вже опрацювали безпосередньо з учасниками це питання. Тобто люди будуть або вакциновані, або з сертифікатом про проходження ПЛР-тесту.

За дотриманням карантинних вимог слідкуватимуть відповідні структури.

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Буде дозволено розміщення не більше однієї людини на чотири квадратні метри на свіжому повітрі, носіння масок тощо.

З 6 грудня 2021 року в Україні почали діяти нові правила карантину, які регулюють відвідування громадських місць, зокрема кафе, ресторанів, спортзалів, готелів, кінотеатрів. У МОЗ нагадали про необхідність мати з собою Covid-документи.

Джерело
Укрінформ
Теги
Коронавирус Covid-19
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