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Covid-ситуация в “красных” областях стабилизируется — Ляшко

29 октября 2021, 08:49 Людмила Грубнік
Covid-ситуация в “красных” областях стабилизируется — Ляшко
Источник: УНИАН

В областях Украины, которые первыми попали в красную зону карантина, ситуация с коронавирусом стабилизируется.

О позитивных изменениях в эфире одного из украинских телеканалов рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко.

— Это Харьковская область, которая на грани красной и оранжевой зон. А также четыре области, которые первыми вошли в красный уровень, в частности Херсонская, Запорожская. И что мы видим? В этих областях стабилизация идет уже на больших цифрах, — отметил Виктор Ляшко.

По его словам, эти регионы прошли пик осенней волны коронавируса.

Минздрав и дальше будет отслеживать ситуацию в каждом из них.

Ситуация с коронавирусом в Украине начала резко ухудшаться с середины сентября 2021 года.

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Из-за этого ряд регионов перевели в красную зону карантина. Особенностью осенней волны коронавируса является то, что в этот раз больше тяжелых больных, которые нуждаются в госпитализации. Кроме того, увеличилось количество смертей от вируса.

Источник: Право на владу

Теги
Віктор Ляшко , Карантин , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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