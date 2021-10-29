В областях України, які першими потрапили до червоної зони карантину, ситуація з коронавірусом стабілізується.

Про позитивні зміни в ефірі одного з українських телеканалів розповів очільник МОЗ Віктор Ляшко.

– Це Харківська область, яка на межі червоної та помаранчевої зон. А також чотири області, які першими увійшли до червоного рівня, зокрема Херсонська, Запорізька. І що ми бачимо? У цих областях стабілізація йде вже на великих цифрах, – зазначив Віктор Ляшко.

За його словами, ці регіони пройшли пік осінньої хвилі коронавірусу.

МОЗ і надалі відстежуватиме ситуацію в кожному з них.

Ситуація з коронавірусом в Україні почала різко погіршуватися із середини вересня 2021 року.

Через це низку регіонів перевели до червоної зони карантину. Особливістю осінньої хвилі коронавірусу є те, що цього разу більше важких хворих, які потребують госпіталізації. Крім того, нині більше смертей від вірусу.

Джерело: Право на владу