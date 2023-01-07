В больницах оккупированной Луганской области все чаще отказывают в медицинской помощи гражданским больным в тяжелом состоянии. Скорая помощь выезжает только на вызовы военных РФ.

Так, районные и городские больницы оккупированной Луганской из-за большого количества раненых оккупантов практически не имеют возможности госпитализировать гражданских пациентов. Их принимают преимущественно амбулаторно. В частности, в Беловодске отказывается выезжать даже скорая помощь.

— Во время вызова диспетчер спрашивает, пациент военный или нет , и определяет — нужна ли вам неотложная помощь. Нет погонов – нет и вызова, – говорится в сообщении областной военной администрации.

Если есть средства – тяжелобольных предлагают вывезти.

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В мелитопольской больнице кадыровец, находясь под действием наркотиков, выстрелил в лицо гражданскому пациенту. Мэр Мелитополя рассказал, что в городские стационары продолжают массово привозить на лечение оккупантов.

Источник: Луганская ОВА