У лікарнях окупованої Луганської області все частіше відмовляють у медичній допомозі цивільним хворим у важкому стані. Швидка допомога виїжджає тільки на виклики військових РФ.

Так, районні та міські лікарні окупованої Луганської через велику кількість поранених окупантів практично не мають можливості госпіталізувати цивільних пацієнтів. Їх приймають переважно амбулаторно. Зокрема, в Біловодську відмовляється виїжджати навіть швидка допомога.

– Під час виклику диспетчер запитує, чи військовий пацієнт, і визначає – чи потрібна вам невідкладна допомога. Немає погонів – немає й виклику, – йдеться в повідомленні обласної військової адміністрації.

Якщо є кошти – важкохворих пропонують вивезти.

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У мелітопольській лікарні кадирівець, перебуваючи під дією наркотиків, вистрілив в обличчя цивільному пацієнту. Міський голова Мелітополя розказав, що у міські стаціонари продовжують масово привозити на лікування окупантів.

Джерело: Луганська ОВА