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Дополнительная доза вакцины от Covid-19 в Украине: кто уже получил ее

17 декабря 2021, 13:29
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Дополнительная доза вакцины от Covid-19 в Украине: кто уже получил ее
Источник: Depositphotos

Первые украинцы получили третью дозу вакцины против коронавирусной болезни Covid-19.

Об этом сообщило министерство здравоохранения в Facebook.

– За сутки 16 декабря в Украине дополнительную дозу получили 14 человек, – говорится в сообщении.

Решение о дополнительной дозе вакцины для граждан, составляющих группы риска, было одобрено министерством 13 декабря.

В соответствующем приказе Минздрава говорится, что получить его могут, независимо от того, какой вакциной прививались ранее, люди с ВИЧ-инфекцией, онкологией, после трансплантации органов, лица, проходящие иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию, и лицам с рядом других иммунодефицитных состояний.

Полный список состояний и показаний для получения дополнительной дозы вакцины против коронавируса приведен в рекомендациях НТГЭИ.

Дополнительную дозу можно получить по направлению от семейного или профильного врача. Относительно выбора вакцины: прививаться нужно той вакциной, которой были введены две предыдущие дозы.

Привиться можно в ближайшем пункте вакцинации. Врач, сделавший прививку, должен внести данные о введении дополнительной дозы в электронную систему здравоохранения, как третью дозу.

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Минздрав отметил, что, несмотря на введение дополнительной дозы в декабре или позже, действие Covid-сертификата не продлевается, он остается действительным в течение 365 дней с даты введения второй дозы.

По словам министра охраны здоровья Украины Виктора Ляшко, двух доз вакцины недостаточно, чтобы защититься от коронавируса. Однако три дозы могут обеспечить хорошую защиту от инфекции.

Источник
Минздрав
Теги
Вакцинация , Коронавирус Covid-19
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