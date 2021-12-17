Первые украинцы получили третью дозу вакцины против коронавирусной болезни Covid-19.

Об этом сообщило министерство здравоохранения в Facebook.

– За сутки 16 декабря в Украине дополнительную дозу получили 14 человек, – говорится в сообщении.

Решение о дополнительной дозе вакцины для граждан, составляющих группы риска, было одобрено министерством 13 декабря.

В соответствующем приказе Минздрава говорится, что получить его могут, независимо от того, какой вакциной прививались ранее, люди с ВИЧ-инфекцией, онкологией, после трансплантации органов, лица, проходящие иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию, и лицам с рядом других иммунодефицитных состояний.

Полный список состояний и показаний для получения дополнительной дозы вакцины против коронавируса приведен в рекомендациях НТГЭИ.

Дополнительную дозу можно получить по направлению от семейного или профильного врача. Относительно выбора вакцины: прививаться нужно той вакциной, которой были введены две предыдущие дозы.

Привиться можно в ближайшем пункте вакцинации. Врач, сделавший прививку, должен внести данные о введении дополнительной дозы в электронную систему здравоохранения, как третью дозу.

Минздрав отметил, что, несмотря на введение дополнительной дозы в декабре или позже, действие Covid-сертификата не продлевается, он остается действительным в течение 365 дней с даты введения второй дозы.

По словам министра охраны здоровья Украины Виктора Ляшко, двух доз вакцины недостаточно, чтобы защититься от коронавируса. Однако три дозы могут обеспечить хорошую защиту от инфекции.