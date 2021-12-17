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Додаткова доза вакцини від Covid-19 в Україні: хто вже отримав її

17 Грудня 2021, 13:29
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Додаткова доза вакцини від Covid-19 в Україні: хто вже отримав її
Джерело: Depositphotos
Перші українці отримали третю дозу вакцини проти коронавірусної хвороби Covid-19.

Про це повідомило міністерство охорони здоров’я у Facebook.

– За добу 16 грудня в Україні додаткову дозу отримали 14 осіб, – йдеться у повідомленні.

Рішення про додаткову дозу вакцини для громадян, що складають групи ризику, було схвалено міністерством 13 грудня.

У відповідному наказі МОЗ йдеться про те, що отримати її можуть, незалежно від того, якою вакциною щепилися раніше, люди з ВІЛ-інфекцією, онкологією, після трансплантації органів, особи, які проходять імуносупресивну або імуномодулюючу терапію, та особам із низкою інших імунодефіцитних станів.

Повний перелік станів та показань для отримання додаткової дози вакцини проти коронавірусу наведений в рекомендаціях НТГЕІ.

Додаткову дозу можна отримати за направленням від сімейного чи профільного лікаря. Щодо вибору вакцини: щепитися потрібно тією вакциною, якою було введено дві попередні дози.

Зробити щеплення можна у найближчому пункті вакцинації. Лікар, що робить щеплення, має внести дані про введення додаткової дози до електронної системи охорони здоров’я, як третю дозу.

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МОЗ зауважив, що незважаючи на введення додаткової дози в грудні чи пізніше,  дія Covid-сертифікату не продовжується, він залишається чинним протягом 365 днів з дати введення другої дози.

За словами міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка, двох доз вакцини недостатньо, щоб захиститися від коронавірусу. Однак три дози можуть забезпечити хороший захист від інфекції.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцинація , Коронавирус Covid-19
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