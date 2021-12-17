Перші українці отримали третю дозу вакцини проти коронавірусної хвороби Covid-19.

Про це повідомило міністерство охорони здоров’я у Facebook.

– За добу 16 грудня в Україні додаткову дозу отримали 14 осіб, – йдеться у повідомленні.

Рішення про додаткову дозу вакцини для громадян, що складають групи ризику, було схвалено міністерством 13 грудня.

У відповідному наказі МОЗ йдеться про те, що отримати її можуть, незалежно від того, якою вакциною щепилися раніше, люди з ВІЛ-інфекцією, онкологією, після трансплантації органів, особи, які проходять імуносупресивну або імуномодулюючу терапію, та особам із низкою інших імунодефіцитних станів.

Повний перелік станів та показань для отримання додаткової дози вакцини проти коронавірусу наведений в рекомендаціях НТГЕІ.

Додаткову дозу можна отримати за направленням від сімейного чи профільного лікаря. Щодо вибору вакцини: щепитися потрібно тією вакциною, якою було введено дві попередні дози.

Зробити щеплення можна у найближчому пункті вакцинації. Лікар, що робить щеплення, має внести дані про введення додаткової дози до електронної системи охорони здоров’я, як третю дозу.

МОЗ зауважив, що незважаючи на введення додаткової дози в грудні чи пізніше, дія Covid-сертифікату не продовжується, він залишається чинним протягом 365 днів з дати введення другої дози.

За словами міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка, двох доз вакцини недостатньо, щоб захиститися від коронавірусу. Однак три дози можуть забезпечити хороший захист від інфекції.