В Германии мужчина с коронавирусом умер в самолете.

Умершего обнаружили на борту судна, которое приземлилось в Гамбурге.

После посадки все пассажиры вышли из самолета, но один из них остался неподвижным. Когда стюарды подошли к нему, они поняли, что он умер.

Сотрудники авиакомпании сразу же вызвали правоохранителей и медиков, которые подтвердили смерть.

Полиция выяснила, что мужчина жил на территории Шлезвиг-Гольштайн (север Германии). Сообщается, что он серьезно болел, однако болезнь не называется.

Коронавирус выявили во время предварительного осмотра тела.

Представители авиакомпании рассказали, что думали, что мужчина спит во время полета. Он был с закрытыми глазами, поэтому его не тревожили.

Сейчас правоохранители пытаются выяснить, как больной пассажир попал на борт самолета, ведь новые правила авиаперевозок в Германии требуют наличие отрицательного ПЦР-теста, справки о выздоровлении или сертификата о вакцинации от коронавируса.

Источник: Spiegel