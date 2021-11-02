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Думали, что спит: в Германии в самолете умер Covid-больной

2 ноября 2021, 10:26 Людмила Грубнік
Думали, что спит: в Германии в самолете умер Covid-больной
Источник: Depositphotos

В Германии мужчина с коронавирусом умер в самолете.

Умершего обнаружили на борту судна, которое приземлилось в Гамбурге.

После посадки все пассажиры вышли из самолета, но один из них остался неподвижным. Когда стюарды подошли к нему, они поняли, что он умер.

Сотрудники авиакомпании сразу же вызвали правоохранителей и медиков, которые подтвердили смерть.

Полиция выяснила, что мужчина жил на территории Шлезвиг-Гольштайн (север Германии). Сообщается, что он серьезно болел, однако болезнь не называется.

Коронавирус выявили во время предварительного осмотра тела.

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Представители авиакомпании рассказали, что думали, что мужчина спит во время полета. Он был с закрытыми глазами, поэтому его не тревожили.

Сейчас правоохранители пытаются выяснить, как больной пассажир попал на борт самолета, ведь новые правила авиаперевозок в Германии требуют наличие отрицательного ПЦР-теста, справки о выздоровлении или сертификата о вакцинации от коронавируса.

Источник: Spiegel

Теги
Коронавірус Covid-19 , Літаки , Німеччина , Смерть
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