У Німеччині чоловік із коронавірусом помер у літаку.

Померлого виявили на борту судна, що приземлилося у Гамбурзі.

Після посадки усі пасажири вийшли з літака, але один із них залишився нерухомим. Коли стюарди підійшли до нього, вони зрозуміли, що він помер.

Співробітники авіакомпанії одразу ж викликали правоохоронців та медиків, які підтвердили смерть.

Поліція з’ясувала, що чоловік жив на території Шлезвіг-Гольштайн (північ Німеччини). Повідомляється, що він серйозно хворів, проте хвороба не називається.

Коронавірус виявили під час попереднього огляду тіла.

Представники авіакомпанії розповіли, що думали, що чоловік спить під час польоту. Він був із заплющеними очима, тому його не турбували.

Наразі правоохоронці намагаються з’ясувати, як хворий пасажир потрапив на борт літака, адже нові правила авіаперевезень у Німеччині вимагають наявність негативного ПЛР-тесту, довідки про одужання чи сертифіката про вакцинацію від коронавірусу.

Джерело: Spiegel