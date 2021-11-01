У Хмельницькій лікарні померла хвора на Covid-19 вагітна жінка, без матері залишилися 11 дітей.

– Померла днями у нас вагітна жінка вперше, яка є мамою 11 дітей, – повідомила директорка закладу Оксана Піддубна.

Наймолодшим пацієнтом із Covid-19 була дитина, якій лише 7 діб, а найстаршій хворій було 96 років.

– Але дедалі більше госпіталізується людей середнього віку все ж таки, 40-50 років. Серед тих, хто помирає, вік 65-70, – зазначила директорка.

Якщо до лікарні потрапляють вакциновані пацієнти, вони виписуються на 5-7 день.

– Порівняно із попередньою хвилею значно важчий перебіг захворювання. Практично всі пацієнти є кисневозалежними. Проблем з подачею кисню до пацієнтів у нас не виникало, – розповів медичний директор КП Хмельницька міська лікарня Володимир Мойсюк.

Загалом у міській лікарні 300 ліжкомісць для хворих на Covid-19.

Медики кажуть, що жоден вакцинований проти Covid-19 пацієнт у лікарні від ускладнень коронавірусу не помер.

Реанімаційні місця в лікарнях зайняті. Реанімаційні пацієнти лежать вдома. Родичі однієї пацієнтки знайшли вертоліт за $10 тис., щоб транспортувати її в інше місто! Але місця в лікарні не знайшли.