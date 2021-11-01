В Хмельницкой больнице умерла больная Covid-19 беременная женщина, без матери остались 11 детей.

— Умерла на днях у нас беременная женщина впервые, которая была мамой 11 детей, — сообщила директор заведения Оксана Поддубная.

Самым младшим пациентом больницы с Covid-19 был ребенок, которому всего 7 суток, а самой старшей больной было 96 лет.

— Но все больше госпитализируется людей среднего возраста все же, 40-50 лет. Среди тех, кто умирает, возраст 65-70, — отметила директор.

Если в больницу попадают вакцинированные пациенты, то они выписываются на 5-7 день.

— По сравнению с предыдущей волной значительно тяжелее течение заболевания. Практически все пациенты являются кислородозависимыми. Проблем с подачей кислорода к пациентам у нас не возникало, — рассказал медицинский директор КП Хмельницкая городская больница Владимир Мойсюк.

Всего в городской больнице 300 койко-мест для больных Covid-19.

Медики говорят, что ни один вакцинированный против Covid-19 пациент в больнице от осложнений коронавируса не умер.

Реанимационные места в больницах заняты. Реанимационные пациенты лежат дома. Родственники одной пациентки нашли вертолет за $10 тыс., чтобы транспортировать ее в другой город! Но места в больнице не нашли.