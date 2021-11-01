В Украине умерших от коронавируса вынуждены хоронить без традиционных ритуалов — одевания тела и без прощания.

Жизненной историей, больше похожей на фильм ужасов, поделилась киевлянка Анна Иваницкая.

— Хоронят голышом. С распахнутым ртом. В пластиковом мешке для трупов. В закрытом гробу. Именно так я хоронила своего папу, который умер от коронавируса, – рассказала Анна Иваницкая.

По ее словам, отец не хотел делать прививки, несмотря на мольбы и уговоры.

Осенью он заболел и не смог собственными силами побороть вирус. Мужчина умер. Хотя на этом его страдания закончились, но для его семьи они только начались.

– В морге все лежат, в чем родились. К умершим от коронавируса пытаются лишний раз не прикасаться. Поэтому никто не будет одевать тело усопшего. Да и зачем? Все равно гроб будет закрыт. Челюсть покойного тоже не подвязывают, чтобы лишний раз не прикасаться к телу. Да и зачем? Все равно гроб будет закрыт.

Поэтому, когда родственника покойного вызывают в “предбанник” морга для опознания, возникает такая картинка: у умершего широко распахнут рот, словно он кричал от ужаса перед смертью, да так и застыл. Это последний раз, когда родственникам можно увидеть лицо родного человека. И такое лицо остается в памяти живого родственника.

Обнаженное тело кладут в мешок черного цвета на молнии, а затем в гроб. Вещи, погребальный набор (крестик, лента на лоб, свечи) кладут прямо в ноги. После этого гроб закрывают и везут на кладбище.

– Если родственники оплатили отдельный транспорт, то покойника везут на кладбище отпевать. Из катафалка гроб не вынимают. Открывают заднюю дверцу, ставят фотографию, и священник отпевает. Если родственники не оплатили отдельный транспорт, то бесплатная машина ждет, когда набирается еще два-три гроба, и оптом везет в крематорий. Ждать недолго. Очередь в крематорий большая, — делится Анна Иваницкая.

Кроме того, родственникам умершего от коронавируса приходится переплачивать за риск участникам погребального ритуала – распорядителю, священнику и носителям гроба.

Женщина призвала украинцев вакцинироваться от коронавируса и не устраивать ужас себе и родным.

Источник: Anna Ivanytska

Фото: Mykhailo Sydorenko