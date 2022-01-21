Из-за сложной ситуации с коронавирусом Ивано-Франковская область попала в красную зону карантина.

Решение приняли во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Усиленные ограничения начнут действовать в регионе с 00.00 24 января 2022 года.

После праздников в Ивано-Франковской области начало фиксироваться ухудшение эпидситуации – возросло количество новых случаев болезни и госпитализаций. За последние сутки в регионе — 2 427 больных, что больше всего в Украине.

Сначала область перевели в оранжевую зону.

В общем ситуация с коронавирусом ухудшается по всей стране — за все время вирус подтвердили у 3 819 538 человек, за сутки — 20 156 новых случаев, среди них 2 464 ребенка и 429 медработников.

Источник: Олег Немчинов