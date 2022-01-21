Через складну ситуацію з коронавірусом Івано-Франківська область потрапила до червоної зони карантину.

Рішення ухвалили під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Посилені обмеження почнуть діяти у регіоні з 00.00 24 січня 2022 року.

Після свят в Івано-Франківській області почало фіксуватися погіршення епідситуації – зросла кількість нових випадків хвороби та госпіталізацій. За останню добу у регіоні – 2 427 хворих, що найбільше в Україні. Регіональні фахівці повідомили про найбільший добовий приріст хворих з початку пандемії.

Спочатку область перевели до помаранчевої зони, де вона перебуває й наразі.

Загалом ситуація з коронавірусом погіршується у всій країні – за увесь час вірус підтвердили у 3 819 538 людей, за добу – 20 156 нових випадків, серед них 2 464 дитини та 429 медпрацівників.

Через поширення штаму коронавірусу Омікрон стан може й надалі погіршуватися, фахівці роблять невтішні прогнози на лютий.

Джерело: Олег Немчінов