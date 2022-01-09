В Украине за минувшие сутки, 8 января, зафиксировали 2810 новых случаев Covid-19. Заболели: 163 ребенка и 33 медработника.
Более того, за минувшие сутки:
- госпитализированы – 840 человек;
- летальных исходов – 75;
- выздоровело – 2818 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 702 473 человека;
- выздоровело – 3 511 269 человек;
- летальных исходов – 97 239;
- проведено ПЦР-тестирование – 16 956 514.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 437;
- Винницкая область – 205;
- Волынская область – 45;
- Днепропетровская область – 73;
- Донецкая область – 85;
- Житомирская область – 79;
- Закарпатская область – 45;
- Запорожская область – 16;
- Ивано-Франковская область – 150;
- Киевская область – 193;
- Кировоградская область – 62;
- Луганская область – 13;
- Львовская область – 257;
- Николаевская область – 62;
- Одесская область – 131;
- Полтавская область – 126;
- Ровенская область – 55;
- Сумская область – 117;
- Тернопольская область – 131;
- Харьковская область – 128;
- Херсонская область – 29;
- Хмельницкая область – 75;
- Черкасская область – 78;
- Черновицкая область – 114;
- Черниговская область – 104.
С начала вакцинальной кампании привито 28 773 017 человек, из них получили первую дозу – 14 807 334 человек, получили две дозы – 13 968 123 человек, получили дополнительную дозу – 6 101 человек, бустерную дозу – 18 409 человек.
Напомним, накануне в Украине было больше инфицированных – 3195 новых случаев. При этом количество госпитализаций было вдвое больше – 1 752 человек.