В Украине за минувшие сутки, 8 января, зафиксировали 2810 новых случаев Covid-19. Заболели: 163 ребенка и 33 медработника.

Более того, за минувшие сутки:

госпитализированы – 840 человек;

летальных исходов – 75;

выздоровело – 2818 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 702 473 человека;

выздоровело – 3 511 269 человек;

летальных исходов – 97 239;

проведено ПЦР-тестирование – 16 956 514.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 437;

Винницкая область – 205;

Волынская область – 45;

Днепропетровская область – 73;

Донецкая область – 85;

Житомирская область – 79;

Закарпатская область – 45;

Запорожская область – 16;

Ивано-Франковская область – 150;

Киевская область – 193;

Кировоградская область – 62;

Луганская область – 13;

Львовская область – 257;

Николаевская область – 62;

Одесская область – 131;

Полтавская область – 126;

Ровенская область – 55;

Сумская область – 117;

Тернопольская область – 131;

Харьковская область – 128;

Херсонская область – 29;

Хмельницкая область – 75;

Черкасская область – 78;

Черновицкая область – 114;

Черниговская область – 104.

С начала вакцинальной кампании привито 28 773 017 человек, из них получили первую дозу – 14 807 334 человек, получили две дозы – 13 968 123 человек, получили дополнительную дозу – 6 101 человек, бустерную дозу – 18 409 человек.

Напомним, накануне в Украине было больше инфицированных – 3195 новых случаев. При этом количество госпитализаций было вдвое больше – 1 752 человек.