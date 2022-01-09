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Число госпитализаций сократилось: в Украине зафиксировано 2810 новых случаев Covid-19

9 января 2022, 08:42
Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Число госпитализаций сократилось: в Украине зафиксировано 2810 новых случаев Covid-19
Источник: Pixabay

В Украине за минувшие сутки, 8 января, зафиксировали 2810 новых случаев Covid-19. Заболели: 163 ребенка и 33 медработника.

Более того, за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 840 человек;
  • летальных исходов – 75;
  • выздоровело – 2818 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 702 473 человека;
  • выздоровело – 3 511 269 человек;
  • летальных исходов – 97 239;
  • проведено ПЦР-тестирование – 16 956 514.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев – 437;
  • Винницкая область – 205;
  • Волынская область – 45;
  • Днепропетровская область – 73;
  • Донецкая область – 85;
  • Житомирская область – 79;
  • Закарпатская область – 45;
  • Запорожская область – 16;
  • Ивано-Франковская область – 150;
  • Киевская область – 193;
  • Кировоградская область – 62;
  • Луганская область – 13;
  • Львовская область – 257;
  • Николаевская область – 62;
  • Одесская область – 131;
  • Полтавская область – 126;
  • Ровенская область – 55;
  • Сумская область – 117;
  • Тернопольская область – 131;
  • Харьковская область – 128;
  • Херсонская область – 29;
  • Хмельницкая область – 75;
  • Черкасская область – 78;
  • Черновицкая область – 114;
  • Черниговская область – 104.

С начала вакцинальной кампании привито 28 773 017 человек, из них получили первую дозу – 14 807 334 человек, получили две дозы – 13 968 123 человек, получили дополнительную дозу – 6 101 человек, бустерную дозу – 18 409 человек.

Напомним, накануне в Украине было больше инфицированных – 3195 новых случаев. При этом количество госпитализаций было вдвое больше – 1 752 человек.

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